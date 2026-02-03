Quantcast
Νέα απάτη με sms: Ζητούν πληρωμή για δήθεν επιβολή προστίμου υπέρβασης ορίων ταχύτητας - Τι να προσέξετε - Real.gr
real player

Νέα απάτη με sms: Ζητούν πληρωμή για δήθεν επιβολή προστίμου υπέρβασης ορίων ταχύτητας – Τι να προσέξετε

15:37, 03/02/2026
Νέα απάτη με sms: Ζητούν πληρωμή για δήθεν επιβολή προστίμου υπέρβασης ορίων ταχύτητας – Τι να προσέξετε

Σε εξέλιξη είναι, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, νέα απάτη όπου επιτήδειοι στέλνουν SMS σε κινητά πολιτών, που περιέχουν ψευδείς ειδοποιήσεις περί δήθεν επιβολής «ποινής» ή «προστίμου» για υπέρβαση ορίου ταχύτητας.

Στο συγκεκριμένο μήνυμα περιλαμβάνεται σύνδεσμος (link) για άμεση πληρωμή μικρού χρηματικού ποσού, με αναφορές σε ανύπαρκτες διαδικασίες και πλατφόρμες πληρωμών.

Μάλιστα, όπως επισημαίνεται από την Αστυνομία, το μήνυμα περιέχει πλήθος ορθογραφικών, συντακτικών και νοηματικών λαθών, γεγονός που επιβεβαιώνει τον απατηλό του χαρακτήρα.

Η Αστυνομία καλεί του πολίτες:

– να μην ανταποκρίνονται στο μήνυμα,

– να μην πατούν τον σύνδεσμο,

– να μην καταχωρούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία,

– να το αγνοούν και να το διαγράφουν.

Υπενθυμίζεται ότι παρόμοιες πρακτικές αποσκοπούν στην υποκλοπή χρημάτων ή προσωπικών δεδομένων (phishing).

Τέλος, στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι σε περίπτωση που κάποιος πολίτης έχει ήδη ακολουθήσει τον σύνδεσμο ή έχει καταχωρίσει στοιχεία, συνιστάται η άμεση επικοινωνία με την τράπεζά του και η ενημέρωση των αρμόδιων αστυνομικών Αρχών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Ληστεία στα Μέγαρα: Συνελήφθη 21χρονος για δολοφονική επίθεση σε ηλικιωμένο - Το θύμα κατέληξε λίγους μήνες μετά

Ληστεία στα Μέγαρα: Συνελήφθη 21χρονος για δολοφονική επίθεση σε ηλικιωμένο - Το θύμα κατέληξε λίγους μήνες μετά

16:50 04/02
Κομισιόν για την τραγωδία στη Χίο: «Κάθε ανθρώπινη ζωή που χάνεται στη θάλασσα είναι τραγωδία»

Κομισιόν για την τραγωδία στη Χίο: «Κάθε ανθρώπινη ζωή που χάνεται στη θάλασσα είναι τραγωδία»

16:46 04/02
Σκάνδαλο Έπστιν: Ο Κιρ Στάρμερ «λυπάται» για τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον στην θέση του πρεσβευτή στην Ουάσινγκτον

Σκάνδαλο Έπστιν: Ο Κιρ Στάρμερ «λυπάται» για τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον στην θέση του πρεσβευτή στην Ουάσινγκτον

16:45 04/02
Αινιγματικό ποστάρισμα Αντετοκούνμπο για το μέλλον του στους Μπακς

Αινιγματικό ποστάρισμα Αντετοκούνμπο για το μέλλον του στους Μπακς

16:30 04/02
Τροχαίο στη Σίνδο: Ποδοσφαιριστής του Καμπανιακού ο 17χρονος που υπέκυψε στα τραύματά του

Τροχαίο στη Σίνδο: Ποδοσφαιριστής του Καμπανιακού ο 17χρονος που υπέκυψε στα τραύματά του

16:27 04/02
Πώς θα δείτε το ποσό της κύριας και επικουρικής σύνταξής σας με το πάτημα ενός κουμπιού – Τι είπε ο εργατολόγος Γιώργος Κουτσούκος στον Realfm 97,8

Πώς θα δείτε το ποσό της κύριας και επικουρικής σύνταξής σας με το πάτημα ενός κουμπιού – Τι είπε ο εργατολόγος Γιώργος Κουτσούκος στον Realfm 97,8

16:15 04/02
Κομοτηνή: Υπό κράτηση ο 55χρονος για την υπόθεση δολιοφθοράς σε γερμανικά πολεμικά πλοία

Κομοτηνή: Υπό κράτηση ο 55χρονος για την υπόθεση δολιοφθοράς σε γερμανικά πολεμικά πλοία

16:10 04/02
Πούτιν και Σι δεσμεύονται για στενότερη στρατηγική συνεργασία Ρωσίας και Κίνας

Πούτιν και Σι δεσμεύονται για στενότερη στρατηγική συνεργασία Ρωσίας και Κίνας

16:00 04/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved