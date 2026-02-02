Quantcast
ΕΛΑΣ: Συνελήφθη 38χρονος με το «ναρκωτικό του βιασμού» σε υγρή μορφή - Real.gr
real player

ΕΛΑΣ: Συνελήφθη 38χρονος με το «ναρκωτικό του βιασμού» σε υγρή μορφή

13:26, 02/02/2026
ΕΛΑΣ: Συνελήφθη 38χρονος με το «ναρκωτικό του βιασμού» σε υγρή μορφή

Σύνοψη από το

  • Συνελήφθη τα ξημερώματα της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου στην περιοχή της Ομόνοιας, ένας 38χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.
  • Στην κατοχή του 38χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 106 γραμμάρια της ναρκωτικής ουσίας «GHB» σε υγρή μορφή, της οποίας η λήψη προκαλεί αποσύνδεση από το περιβάλλον και απώλεια συνείδησης.
  • Επίσης, βρέθηκε μικροποσότητα κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 106 γραμμάρια της ναρκωτικής ουσίας «GHB» σε υγρή μορφή

Συνελήφθη τα ξημερώματα της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου στην περιοχή της Ομόνοιας, ένας 38χρονος σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομόνοιας για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης στο πλαίσιο της περιπολίας τους, εντόπισαν τον 38χρονο να κινείται πεζός στην περιοχή της Ομόνοιας και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 106 γραμμάρια της ναρκωτικής ουσίας «GHB» σε υγρή μορφή, της οποίας η λήψη προκαλεί αποσύνδεση από το περιβάλλον και απώλεια συνείδησης καθώς και μικροποσότητα κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Αλβανία: Εντάλματα σύλληψης σε βάρος 33 υπόπτων για διακίνηση τοξικών αποβλήτων

Αλβανία: Εντάλματα σύλληψης σε βάρος 33 υπόπτων για διακίνηση τοξικών αποβλήτων

23:59 03/02
Ο Σωκράτης Φάμελλος στο Kontra 24: «Είναι ντροπή ο πρωθυπουργός που βαρύνεται με τις περισσότερες καταπατήσεις του Συντάγματος, να ζητά συναίνεση»

Ο Σωκράτης Φάμελλος στο Kontra 24: «Είναι ντροπή ο πρωθυπουργός που βαρύνεται με τις περισσότερες καταπατήσεις του Συντάγματος, να ζητά συναίνεση»

23:51 03/02
Δολοφονία στη Νέα Πέραμο: Τι κατέθεσε η σύντροφος του 27χρονου - Στο κάδρο των Αρχών η τεράστια περιουσία του

Δολοφονία στη Νέα Πέραμο: Τι κατέθεσε η σύντροφος του 27χρονου - Στο κάδρο των Αρχών η τεράστια περιουσία του

23:50 03/02
«Διακριτική» συνάντηση του Τραμπ με τον Κολομβιανό ομόλογό του, Γκουστάβο Πέτρο, στον Λευκό Οίκο

«Διακριτική» συνάντηση του Τραμπ με τον Κολομβιανό ομόλογό του, Γκουστάβο Πέτρο, στον Λευκό Οίκο

23:45 03/02
Serena Williams: Η μεταμόρφωσή της μετά τις επικρίσεις για χάπια αδυνατίσματος

Serena Williams: Η μεταμόρφωσή της μετά τις επικρίσεις για χάπια αδυνατίσματος

23:30 03/02
Euroleague: Ο Γκραντ είχε τον τελευταίο λόγο - Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 82-81 την Ρεάλ

Euroleague: Ο Γκραντ είχε τον τελευταίο λόγο - Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 82-81 την Ρεάλ

23:30 03/02
ΗΠΑ: Ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον θα καταθέσουν στο Κογκρέσο για την υπόθεση Έπστιν στα τέλη Φεβρουαρίου

ΗΠΑ: Ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον θα καταθέσουν στο Κογκρέσο για την υπόθεση Έπστιν στα τέλη Φεβρουαρίου

23:15 03/02
Συνάντηση Ν. Δένδια–Πιτ Χέγκσεθ στο αμερικανικό Πεντάγωνο: Στο επίκεντρο η αμυντική συνεργασία ΗΠΑ-Ελλάδας

Συνάντηση Ν. Δένδια–Πιτ Χέγκσεθ στο αμερικανικό Πεντάγωνο: Στο επίκεντρο η αμυντική συνεργασία ΗΠΑ-Ελλάδας

23:06 03/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved