ΕΛΑΣ: Συνελήφθη 49χρονος που έδωσε στον ανήλικό γιο του δύο φωτοβολίδες κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα - Real.gr

ΕΛΑΣ: Συνελήφθη 49χρονος που έδωσε στον ανήλικό γιο του δύο φωτοβολίδες κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα

20:15, 29/10/2025
Ο 49χρονος εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα, μέσω του κλειστού κυκλώματος ασφαλείας του γηπέδου.

Στη σύλληψη ενός 49χρονου σε γήπεδο των Αμπελοκήπων, προχώρησε το απόγευμα της Κυριακής (26/10) η Αστυνομία, ο οποίος έδωσε στον ανήλικο γιο του δύο φωτοβολίδες, τις οποίες άναψε κατά τη διάρκεια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και παράβαση του νόμου περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 49χρονος εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα, μέσω του κλειστού κυκλώματος ασφαλείας του γηπέδου, να παραδίδει στον ανήλικο γιο του, ηλικίας κάτω των 12 ετών, δύο φωτοβολίδες χειρός, τις οποίες άναψε ο ανήλικος.

Η δικογραφία σε βάρος του 49χρονου πατέρα υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ ο ανήλικος δεν συνελήφθη ως ποινικά ανεύθυνος.

