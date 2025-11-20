ΕΛΑΣ: Συνελήφθη ένας άνδρας για κατοχή αρχαίων αντικειμένων και θρησκευτικών εικόνων - Real.gr

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβαν το πρωί της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου έναν άνδρα, ο οποίος είχε στην κατοχή του αρχαία αντικείμενα και θρησκευτικές εικόνες.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εκτέλεσης παραγγελιών από ανακριτικές Αρχές και ευρωπαϊκής εντολής έρευνας των εισαγγελικών Αρχών της Βουλγαρίας για την εμπλοκή Ελλήνων πολιτών σε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας προέβαιναν σε παράνομη διακίνηση αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς, συμπεριλαμβανομένων αρχαιοτήτων και έργων τέχνης καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.

Πιο αναλυτικά, τα ξημερώματα της Τετάρτης πραγματοποιήθηκε διεθνής αστυνομική επιχείρηση, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η οποία περιλάμβανε έρευνες σε οικίες, οχήματα, τραπεζικούς λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία.

Σε ταυτόχρονες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρωνίδα Αττικής, στη Μαλεσίνα Φθιώτιδας και σε περιοχή της Χαλκιδικής, παρουσία δικαστικών λειτουργών, αρχαιολόγων και κλιμακίου της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, βρέθηκαν σε οικία του κατηγορουμένου και κατασχέθηκαν:

• 474 αρχαία αντικείμενα (Ελληνιστικών και Μυκηναϊκών χρόνων, ειδώλια γυναικείων και αντρικών μορφών),

• 4 αρχαία νομίσματα,

• ξύλινη εικόνα του Αγίου Αντωνίου που εμπίπτει στη νομοθεσία περί αρχαιοτήτων,

• 3 κινητά τηλέφωνα και 4 ψηφιακά μέσα αποθήκευσης (usb),

• 5 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και 8 σκληροί δίσκοι,

• ψηφιακός εκτυπωτής τριών διαστάσεων (3d printer),

• 2 ζυγαριές ακριβείας,

• πλήθος ελληνικών και ξένων τραπεζικών εγγράφων που περιγράφονται συναλλαγές και υπόλοιπα λογαριασμών,

• πλήθος φωτογραφιών αρχαίων αντικειμένων,

• πλήθος βιβλίων που απεικονίζουν αρχαιότητες και δημοπρασίες αρχαίων αντικειμένων,

• πλήθος εγγράφων,

• 2 τραπεζικές κάρτες

• όχημα και

• το χρηματικό ποσό των 3.200 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

ΑΠΕ-ΜΠΕ