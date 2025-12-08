ΕΛΑΣ: Ταυτοποιήθηκαν οι συμμετέχοντες στα επεισόδια της Κρήτης – Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν - Real.gr

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο μέτωπο των σοβαρών επεισοδίων που σημειώθηκαν νωρίτερα σε Ηράκλειο και Χανιά και είχαν ως αποτέλεσμα τη σύγκρουση των αγροτών με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Λίγο πριν τις πέντε το απόγευμα της Δευτέρας 8-12-2025 και μετά από τρεις ώρες κινητοποίησης μέσα στην πίστα του αεροδρομίου Ηρακλείου «Ν.Καζαντζάκης», αποχώρησαν τελικά οι διαμαρτυρόμενοι του πρωτογενή τομέα, που βρέθηκαν στην πίστα του αερολιμένα στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους που ξεκίνησαν σήμερα το πρωί. Οι λειτουργίες του αεροδρομίου είχαν ανασταλεί ενώ ακυρώθηκαν και όλες οι πτήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Σημειώνεται ότι μετά την αποχώρηση των διαμαρτυρόμενων από την πίστα του αεροδρομίου, αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι ασφαλείας, προκειμένου οι πτήσεις και οι λειτουργίες να ξεκινήσουν και πάλι κανονικά. Πάντως, πλήθος αγροτοκτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων, εξακολουθεί να βρίσκεται εντός και εκτός του κτιρίου του αεροδρομίου «Ν.Καζαντζάκης», τονίζοντας ότι οι κινητοποιήσεις τους θα συνεχιστούν επ’ αόριστον.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ελληνική Αστυνομία, όλοι όσοι συμμετείχαν στις συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις και τους βανδαλισμούς περιπολικών, έχουν ταυτοποιηθεί και θα κινηθούν οι διαδικασίες εντοπισμού και σύλληψής τους. Κινδυνεύουν, μάλιστα, να αντιμετωπίσουν κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση.

Βίντεο από τα επεισόδια: