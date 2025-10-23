Ελευσίνα: Εκρυβαν 4 κιλά κοκαΐνης στον... προφυλακτήρα του ΙΧ - BINTEO - Real.gr

Ζευγάρι διακινητών συνελήφθη στην Ελευσίνα, όταν αστυνομικοί εντόπισαν πάνω από τέσσερα κιλά κοκαΐνης κρυμμένα στον προφυλακτήρα του αυτοκινήτου τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Ελευσίνας είχαν συγκεντρώσει πληροφορίες ότι το ζευγάρι, που κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη, δραστηριοποιείται στη διακίνηση ναρκωτικών.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου στο όχημά τους, εντόπισαν τις ποσότητες της κοκαΐνης επιμελώς κρυμμένες μέσα στον προφυλακτήρα.

Προφυλακίστηκε ο 36χρονος, ελεύθερη με όρους η 26χρονη

Ο 36χρονος άνδρας, γνωστός στις αρχές για παλαιότερες υποθέσεις ναρκωτικών, οδηγήθηκε στον ανακριτή και κρίθηκε προφυλακιστέος. Η 26χρονη σύντροφός του αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και θα παρουσιάζεται τακτικά σε αστυνομικό τμήμα της Θεσσαλονίκης.