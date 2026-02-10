Ελευσίνα: «Τα παιδιά δεν ξέρουν ότι πέθανε η πεθερά μου» λέει ο πρώην σύζυγος της 44χρονης - Real.gr

Η τοπική κοινωνία της Ελευσίνας έχει συγκλονιστεί από τον τραγικό θάνατο μιας 71χρονης γυναίκας, την οποία παρέσυρε η 44χρονη κόρη της στην προσπάθειά της να παρκάρει το αυτοκίνητό της.

Η 44χρονη είναι μητέρα τριών παιδιών, με τα οποία ζούσε μαζί και με την άτυχη 71χρονη. Τα παιδιά άκουσαν τις φωνές, όμως η μητέρα τους, γείτονες και περαστικοί δεν τα άφησαν να πάνε κοντά στο σημείο που βρισκόταν η γιαγιά τους.

Ο πρώην σύζυγος της 44χρονης, μιλώντας στο Mega αποκάλυψε ότι τα παιδιά του δεν γνωρίζουν ότι η γιαγιά τους πέθανε.

«Είμαστε σε σοκ, τα παιδιά ήταν μέσα στο αυτοκίνητο στο πίσω κάθισμα την ώρα που συνέβη το περιστατικό. Δεν ξέρουν ότι έχει πεθάνει η πεθερά μου. Τους έχουμε πει ότι είναι στο νοσοκομείο. Η γυναίκα μου δεν ξέρω αν θα συνέλθει ποτέ. Η κόρη μου είναι 12 και τα δίδυμα είναι 7,5 ετών. Μάλιστα, το ένα είναι στο φάσμα του αυτισμού αλλά και αυτό έχει καταλάβει λίγο τι έχει συμβεί.

Η γυναίκα μου δεν μπορεί να μιλήσει δεν έχει συνειδητοποιήσει τι έχει γίνει. Η πεθερά μου ήταν αγία, σε βοήθεια ήταν εκεί. Τώρα έχει μείνει μια μάνα μόνη με τρία παιδιά. Κι εγώ ό,τι μπορώ να κάνω από την πλευρά μου, αλλά είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα», είπε ο πρώην σύζυγος της 44χρονης.

Αναφορικά με το αν η 44χρονη δεν ήταν εξοικειωμένη με την οδήγηση είπε: «Δεν ήταν νέα οδηγός απλά είχε το “Ν” επειδή κυκλοφορούσε με 3 παιδιά στο αυτοκίνητο. Ήταν πολύ καλή οδηγός. Την τελευταία φορά που μιλήσαμε της είπα να προσπαθήσει να συνέλθει μετά από αυτό που έγινε. Μου είπε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί γιατί έχει πίσω τα παιδιά. Και το σημαντικό είναι αυτά τα τρία παιδιά».