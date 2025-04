Ελευθέριος Βενιζέλος: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους της United Airlines – Πέθανε επιβάτης - Real.gr

Η πτήση εκτράπηκε προς το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ενώ βρισκόταν νότια της Κρήτης.

Αναγκαστική προσγείωση στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», σύμφωνα με το flighradar24, πραγματοποίησε την Παρασκευή (11/4) αεροσκάφος της United Airlines που εκτελούσε πτήση από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς το Ντουμπάι, λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας που παρουσίασε επιβάτης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Η πτήση εκτράπηκε προς το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ενώ βρισκόταν νότια της Κρήτης.

#UA164 from New York to Dubai is squawking 7700 and diverting to Athens. Reason not known. https://t.co/P5rRzxqq5Z pic.twitter.com/gqnp8l2oDH

— Flightradar24 (@flightradar24) April 11, 2025