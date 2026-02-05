Ελευθέριος Βενιζέλος: Συνελήφθη 45χρονος αλλοδαπός που επιχείρησε να εισάγει 32 κιλά ακατέργαστης κάνναβης - Real.gr

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη απογευματινές ώρες χθες, Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», 45χρονος αλλοδαπός, μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας, που δραστηριοποιούταν στην εισαγωγή κάνναβης (skunk) στην Ελλάδα, μέσω της αεροπορικής οδού.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και κατόπιν εξακριβώσεων, διασταυρώσεων, ανάλυσης στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), εντοπίσθηκε ο κατηγορούμενος, ο οποίος έφτασε αεροπορικώς στη χώρα μας από περιοχή της Ταϊλανδής.

Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στην αποσκευή του στο χώρο των αφίξεων, κατελήφθη να κατέχει εντός της αποσκευής του -31- νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν συνολικά -32- κιλά και -600- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk).

Επιπλέον, βρέθηκε και κατασχέθηκε συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.