Ελεύθεροι οι έξι συλληφθέντες για την επίθεση στο Μάκη Βορίδη στο Ηράκλειο - Real.gr

Τους ορίστηκε ρητή δικάσιμος για τον Μάρτιο.

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 6 συλληφθέντες της κατάληψης του Ευαγγελισμού, μετά την αστυνομική επιχείρηση που έγινε, για την επίθεση στον πρώην Υπουργό Μάκη Βορίδη, ενώ τους ορίστηκε ρητή δικάσιμος για τον προσεχή Μάρτιο.

Όπως αναφέρει το cretalive, οι 6 συλληφθέντες, 2 κοπέλες και 4 νεαροί, κρατούνταν από την Παρασκευή στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου μετέβη σήμερα, Σάββατο, ο Εισαγγελέας Ηρακλείου για την άσκηση των ποινικών διώξεων.

Για λόγους ασφαλείας επιλέχθηκε η λύση αυτή, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν εντάσεις κι επεισόδια στο κέντρο του Ηρακλείου όπου τα Σάββατα ο κόσμος είναι πολύς όπως και οι τουρίστες.

Έξω από το Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου είχαν συγκεντρωθεί νωρίτερα, περίπου 30 άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, υψώνοντας πανό συμπαράστασης στους 6 συλληφθέντες και φωνάζοντας συνθήματα.

Οι δύο δικηγόροι που εκπροσώπησαν τους 6 νεαρούς, αρνήθηκαν να κάνουν δηλώσεις στους δημοσιογράφους, ωστόσο αυτό που έγινε γνωστό είναι ότι οι διώξεις που ασκήθηκαν, σε βαθμό πλημμελήματος, αφορούν στο κομμάτι της παραμονής των “6” στο κτήριο του Ευαγγελισμού και όσα βρέθηκαν στους συλληφθέντες, ενώ το σκέλος της υπόθεσης που αφορά στην επίθεση κατά του πρώην Υπουργού εξακολουθεί να βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις Αρχές, πράγμα που σημαίνει ότι συνεχίζεται η προανάκριση.