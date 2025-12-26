Ελεύθερος ο Άρης Μουγκοπέτρος, πήρε αναβολή για τη Δευτέρα - Τι δήλωσε η σύζυγός του - Real.gr

Εξερχόμενοι από το Δικαστήριο ο κ. Μουγκοπέτρος και ο δικηγόρος του κ. Δημοσθένης Πέππας, προχώρησαν σε δηλώσεις.

Στον εισαγγελέα της Τρίπολης οδηγήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής ο μουσικός Άρης Μουγκοπέτρος, μετά τη σύλληψή του, εξαιτίας της μήνυσης που κατέθεσε σε βάρος του η εν διαστάσει σύζυγός του.

Λίγο αργότερα, το δικαστήριο αποφάσισε την αναβολή της υπόθεσης, η οποία θα εκδικαστεί τη Δευτέρα στο πλαίσιο του αυτοφώρου, με τον κατηγορούμενο να αφήνεται ελεύθερος μέχρι τότε.

Εξερχόμενοι από το Δικαστήριο ο κ. Μουγκοπέτρος και ο δικηγόρος του κ. Δημοσθένης Πέππας, προχώρησαν σε δηλώσεις. Ο κ. Μουγκοπέτρος σημείωσε, ότι σεβόμενος τα παιδιά του δεν θα πει τίποτα για τη σύζυγό του και όλα τα ανέφερε στο Δικαστήριο, έχοντας πλάι του τον καλύτερο δικηγόρο.

Από την πλευρά του ο κ. Πέππας ανέφερε, ότι το δικαστήριο αναβλήθηκε, άρθηκε η κράτηση και θα επανέλθουν τη Δευτέρα. Παράλληλα υπογράμμισε, ότι το αδίκημα της ενδοοικογενειακής απειλής δεν στοιχειοθετείται και όλα θα ειπωθούν τη Δευτέρα.

«Ας κάνει γιορτές καλά, ήρεμα και ένα μήνυμα ότι ο πατέρας πρέπει στα μάτια των παιδιών του να δείχνει ότι σέβεται τη μητέρα του», είπε ο κ. Πέππας.

Τον λόγο που προχώρησε σε μήνυση κατά του Άρη Μουγκοπέτρου, που είχε ως αποτέλεσμα να συλληφθεί, εξήγησε η εν διαστάσει σύζυγός του, μιλώντας στο SKAI.

Πιο συγκεκριμένα, δήλωσε τα εξής:

«Ένιωσα από τη χθεσινή επίσκεψη στο σπίτι απειλή και φόβο για εμένα και τα παιδιά μου. Τηλεφώνησα στον δικηγόρο και μου είπε να πάω στο αστυνομικό τμήμα να καταθέσω τα όσα αισθάνομαι. Από τις 15 Δεκεμβρίου είχε αποχωρήσει οικειοθελώς από το σπίτι και σε καθημερινή βάση επισκεπτόταν τα παιδιά. Λέει ψέματα ότι του απαγορευόταν να τα δει και ότι δεν του επέτρεπα να πάρει τα προσωπικά του αντικείμενα. Χθες, μπήκε στο σπίτι από πόρτα που είχα αφήσει ανοιχτή για να αεριστεί, σε ώρα που δεν είχαμε συμφωνήσει. Φώναζε μπροστά στα παιδιά. Ήρθε στο σπίτι πάλι στις 17:30, την ώρα που εγώ ήμουν στο αστυνομικό τμήμα για να του κάνω μήνυση».