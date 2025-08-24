Έλεγχοι της ΕΛΑΣ σε Ίλιον – Πετρούπολη για τροχονομικές παραβάσεις - Real.gr

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας με τη συνδρομή αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Ιλίου και της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.
Σκοπός της επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση τροχονομικών παραβάσεων που έχουν καταγραφεί στις εν λόγω περιοχές.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω, πραγματοποιήθηκαν -161- έλεγχοι και βεβαιώθηκαν -59- παραβάσεις του ΚΟΚ, όπως ενδεικτικά, για στέρηση άδειας οδήγησης, μη χρήση προστατευτικής ζώνης και μη χρήση κράνους.
Ακόμα αφαιρέθηκαν -11- άδειες κυκλοφορίας, -19- άδειες ικανότητας οδήγησης, ενώ ακινητοποιήθηκαν -11- οχήματα.
Σημειώνεται, ότι κατελήφθησαν διανομείς καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος να οδηγούν δίκυκλα στερούμενοι άδειας ικανότητας οδήγησης.
Παρόμοιες επιχειρησιακές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.