Έλενα Κρεμλίδου: Καταδικάστηκε ο αστυνομικός για την υπόθεση revenge porn - Οι δηλώσεις της - Real.gr

Ένοχος κρίθηκε ο 36χρονος που ήταν κατηγορούμενος στην υπόθεση revenge porn με θύμα την Έλενα Κρεμλίδου

Ένοχος με δύο χρόνια φυλάκιση και 5.000 ευρώ διοικητικό πρόστιμο κρίθηκε, σύμφωνα με το flamis.gr, ο 36χρονος αστυνομικός που είχε διαρρεύσει γυμνή φωτογραφία της Έλενας Κρεμλίδου.

Όπως μετέδωσε ο ANT1, ο αστυνομικός άσκησε έφεση κατά της απόφασης.

Η Έλενα Κρεμλίδου δήλωσε ότι αισθάνεται δικαιωμένη και έστειλε μήνυμα προς όλες τις γυναίκες που έχουν πέσει θύματα revenge porn να απευθύνονται στις Αρχές.

Δικηγόρος Έλενας Κρεμλίδου: Η ιδιωτικότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα

«Έγινε μια μήνυση κατά αγνώστων δραστών, τον κατηγορούμενο δεν τον γνώριζε. Έγινε αυτή η μήνυση και σήμερα λάβαμε αυτή την απόφαση και σήμερα καταδικάστηκε ο κατηγορούμενος για δύο χρόνια φυλάκισης και 5.000 ευρώ χρηματική ποινή στο κράτος) δήλωσε, αρχικά, η δικηγόρος της Έλενας Κρεμλίδου, Σοφία Κατσούλα.

«Θα δανειστώ μία από τις προτάσεις της αξιότιμης κυρίας εισαγγελέως, η οποία είπε ότι η ιδιωτικότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Αυτό το δικαίωμά της ήρθε να υπερασπιστεί εδώ η κυρία Κρεμλίδου. Το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και εφεξής, όπως και πράττει, δεν θα αφήνει κανέναν να αναρτά το υλικό της στο διαδίκτυο και θα κατατίθενται σωρεία μηνύσεων», πρόσθεσε.