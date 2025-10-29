Έλενα Κρεμλίδου: Καταδικάστηκε ο αστυνομικός για την υπόθεση revenge porn - Οι δηλώσεις της - Real.gr

Ένοχος με δύο χρόνια φυλάκιση και 5.000 ευρώ διοικητικό πρόστιμο κρίθηκε, σύμφωνα με το flamis.gr, ο 36χρονος αστυνομικός που είχε διαρρεύσει γυμνή φωτογραφία της Έλενας Κρεμλίδου.
Όπως μετέδωσε ο ANT1, ο αστυνομικός άσκησε έφεση κατά της απόφασης.
Η Έλενα Κρεμλίδου δήλωσε ότι αισθάνεται δικαιωμένη και έστειλε μήνυμα προς όλες τις γυναίκες που έχουν πέσει θύματα revenge porn να απευθύνονται στις Αρχές.
Δικηγόρος Έλενας Κρεμλίδου: Η ιδιωτικότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα
«Έγινε μια μήνυση κατά αγνώστων δραστών, τον κατηγορούμενο δεν τον γνώριζε. Έγινε αυτή η μήνυση και σήμερα λάβαμε αυτή την απόφαση και σήμερα καταδικάστηκε ο κατηγορούμενος για δύο χρόνια φυλάκισης και 5.000 ευρώ χρηματική ποινή στο κράτος) δήλωσε, αρχικά, η δικηγόρος της Έλενας Κρεμλίδου, Σοφία Κατσούλα.
«Θα δανειστώ μία από τις προτάσεις της αξιότιμης κυρίας εισαγγελέως, η οποία είπε ότι η ιδιωτικότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Αυτό το δικαίωμά της ήρθε να υπερασπιστεί εδώ η κυρία Κρεμλίδου. Το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και εφεξής, όπως και πράττει, δεν θα αφήνει κανέναν να αναρτά το υλικό της στο διαδίκτυο και θα κατατίθενται σωρεία μηνύσεων», πρόσθεσε.