Έλενα Παπαρίζου: Αποκάλυψε τον λόγο που νοσηλεύτηκε - «Πρέπει να προσέχουμε...» - Real.gr

Για το πρόβλημα υγείας που την έστειλε στο νοσοκομείο πριν τις γιορτές μίλησε η Έλενα Παπαρίζου.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια βρέθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην εκπομπή «Καλύτερα δεν γίνεται», μαζί με τον Τάκη Ζαχαράτο, με τον οποίο ξεκίνησε παραστάσεις στο NOX. Όπως αποκάλυψε η Έλενα Παπαρίζου, έπαθε υπερκόπωση αλλά πλέον είναι πάρα πολύ καλά.

Αναλυτικά οι δηλώσεις της Έλενας Παπαρίζου:

«Είμαι καλά, είμαι πάρα πολύ καλά δόξα τω Θεώ, απλά ήθελε λίγο παρακολούθηση όλο αυτό. Η υπερκόπωση είναι κακό πράγμα. Πρέπει όλοι να προσέχουμε, δηλαδή και η δουλειά είναι υγεία, αλλά…», εξομολογήθηκε η γνωστή τραγουδίστρια για το πρόβλημα υγείας που την έστειλε στο νοσοκομείο.

«Ήταν όλα μαζί. Πρόβες των παιδιών και είμαι και τελειομανής. Αυτό… Νομίζω ότι όλοι το έχουμε λίγο πολύ σε αυτή τη δουλειά μας, ότι θέλουμε όλα να είναι τακτοποιημένα και όχι για τον εαυτό μας μόνο, γιατί θέλουμε να είμαστε και εντάξει προς τους συναδέλφους μας, τους συνεργάτες μας, όλους» πρόσθεσε η Έλενα Παπαρίζου.