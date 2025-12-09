Quantcast
Έλενα Παπαρίζου: Οι φρικτοί πόνοι και το άγνωστο περιστατικό πριν από λίγες μέρες - Real.gr
11:57, 09/12/2025
Ανησυχία προκλήθηκε τη Δευτέρα (8/12) με την είδηση πως η Έλενα Παπαρίζου μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο αφού κατέρρευσε στις πρόβες του “The Voice of Greece”. Η τραγουδίστρια βρίσκεται από χθες υπό ιατρική παρακολούθηση, με τους γιατρούς να προχωρούν σε σειρά εξετάσεων ώστε να εντοπιστεί η ακριβής αιτία της αδιαθεσίας της. Περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση […]

