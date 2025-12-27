Ελένη Παπαδοπούλου: Πώς το ελληνικό FBI εξιχνίασε τη δολοφονία της – Ο ρόλος του πυροσβέστη και η απουσία του γιου από την κηδεία - Real.gr

Μετά τη σύλληψη του 60χρονου γιου της Ελένης Παπαδοπούλου, η οποία είχε χάσει τη ζωή της στο φλεγόμενο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι τον Ιανουάριο του 2022, νέα στοιχεία αποκαλύπτονται για την υπόθεση, που αρχικά είχε εκτιμηθεί ότι οφείλονταν σε ατύχημα λόγω αναμένου τσιγάρου. Η ολική ανατροπή στις έρευνες της δολοφονίας της 87χρονης βασίστηκε στα στοιχεία που έφερε φως το ανακριτικό της πυροσβεστικής. Ταυτόχρονα, τα νέα ευρήματα της ιατροδικαστικής έρευνας και τα στοιχεία του ελληνικού FBI που παρακολουθούσε για καιρό την υπόθεση, αποκάλυψαν ότι η άτυχη γυναίκα και σύζυγος πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Παπαδόπουλου, ήταν τελικα ο μητροκτόνος.

Όπως αποκαλυψθηκε η ηλικιωμένη γυναίκα είχε πέσει θύμα δολοφονίας από τον 60χρονο γιο της, ο οποίος της έδωσε υπνωτικά χάπια για να τη ναρκώσει, στη συνέχεια έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα προκειμένου να σβήσει τα ίχνη του και να το κάνει να φανεί σαν δυστύχημα.

Να σημειωθεί ότι ο ίδιος εμφανιζόταν ακόμη και σε τηλεοπτικές εκπομπές και δήλωνε ότι ο θάνατος της μητέρας του είχε προκληθεί από τη φωτιά και ότι ήταν ένα τραγωδία.

Ωστόσο, τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών, καθώς και αξιωματικοί από το ανακριτικό της Πυροσβεστικής συνδύασαν συγκεκριμένα στοιχεία και κατέληξαν πως στο διαμέρισμα της οδού Λυκαβηττού, τόσο και το άψυχο κορμί της 87 χρονης υπήρχε μεγάλη ποσότητα από εύφλεκτο υγρό, πιθανότατα βενζίνη.

Η ολική ανατροπή ήρθε τελικά μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του 60χρονου και την σύλληψή του. Ο φερόμενος ως δράστης του εγκλήματος οδηγήθηκε χθες στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων ενώπιον του ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί το πρωί της Τρίτης. Ο ίδιος αρνείται την οποιαδήποτε εμπλοκή στη δολοφονία της μητέρας του.

Κίνητρο για το στυγερό έγκλημα θεωρείται από τις Αρχές πως είναι τα μεγάλα χρέη που είχε δημιουργήει και γι’ αυτό πίεζε την μητέρα του να πουλήσει το πολυτελές σπίτι της στο Κολωνάκι, κάτι που η ίδια δεν επιθυμούσε.

Ο ρόλος του ελληνικού FBI

Η ιατροδικαστική υπηρεσία έβαλε την σφραγίδα στην ενοχή του, αφού η απουσία μονοξειδίου του άνθρακα στο αίμα της απέδειξε οτι ήταν νεκρή, πριν την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα είχαν, επίσης, και τα ακόλουθα στοιχεία:

Πυροσβέστης που ενήργησε στην κατάσβεση της πυρκαγιάς αντιλήφθηκε οσμή βενζίνης στο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας από τον 1ο όροφο έως και τον 3ο όροφο, ακριβώς έξω από το διαμέρισμα του θύματος.

Στο διαμέρισμα της θανούσας δεν υπήρχαν εύφλεκτα υγρά, ωστόσο στην οικία του Παπαδοπούλου, βρισκόταν πλαστικό δοχείο μεταφοράς υγρών καυσίμων (μπιτόνι), την ύπαρξη του οποίου η σύντροφός του δεν έχει αντιληφθεί.

Στο θύμα δεν είχε συνταγογραφηθεί η ουσία που βρέθηκε κατά τις τοξικολογικές εξετάσεις ενώ σύμφωνα με τους μάρτυρες δε λάμβανε κάποια φαρμακευτική αγωγή.

Δεν πήγε ούτε στην κηδεία της

«Αν και αναμέναμε τις εξελίξεις αυτές, είμαστε σοκαρισμένοι από το γεγονός ότι ο μονάκριβος γιος εκτέλεσε τελικά τη μητέρα βάσει ενός σατανικού σχεδίου που φέρεται να ολοκλήρωσε σε τρεις φάσεις. Πέρα από τα χάπια που της χορήγησε, θεωρούν βέβαιο οι αστυνομικοί που έκαναν την έρευνα ότι πρέπει να της προκάλεσε και ασφυκτικό θάνατο, κλείνοντας μύτη και στόμα. Στη συνέχεια την περιέλουσε με μεγάλη ποσότητα βενζίνης και μετά έβαλε τη φωτιά», σημειώνει η Αγγελική Νικολούλη στο Mega.

«Όταν είχαμε πληροφορηθεί τις λεπτομέρειες, ήρθαμε σε επαφή με τον γιο. Η πρώτη αντίδραση ήταν ότι θεωρούσε την υπόθεση τελειωμένη. Μετά όμως κατάλαβε ότι έχουμε μπει στην έρευνα και άρχισε μία επαφή στενή, μιλούσαμε συνέχεια. Έπεφτε συνέχεια σε αντιφάσεις, δεν υπήρχε καμία ενσυναίσθηση», συμπληρώνει.

«Καταλάβαμε ότι ο γιος φερόταν βίαια σε αυτήν την ανήμπορη γυναίκα, της μίλαγε άσχημα», ανέφερε η Αγγελική Νικολούλη, ενώ η ίδια πληροφορήθηκε από συγγενείς ότι δεν είχε πάει ούτε στην κηδεία της μητέρας του, επικαλούμενος λόγους υγείας.