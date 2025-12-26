Ελένη Παπαδοπούλου: Συνελήφθη ο γιος της - Οι αντιφάσεις και το κίνητρο - Τι δήλωνε ο ίδιος όταν έμαθε ότι άνοιξε ξανά ο φάκελος για τη δολοφονία - «Απορώ γιατί ερευνούν τώρα την υπόθεση…» - ΒΙΝΤΕΟ  - Real.gr

Στη σύλληψη του γιου της Ελένης Παπαδοπούλου της οποίας ο θάνατος μέσα στο διαμέρισμα της στο Κολωνάκι αποδείχθηκε έγκλημα, προχώρησαν οι αρχές.

Σημαντικές είναι οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου που βρέθηκε απανθρακωμένη μέσα στο σπίτι της τον Ιανουάριο το 2022, καθώς λίγες ημέρες μετά το πόρισμα του εισαγγελέα ότι η υπόθεση είναι έγκλημα και όχι ατύχημα, οι αστυνομικοί προχώρησαν σήμερα, Παρασκευή, στη σύλληψη του γιου της άτυχης γυναίκας.

Μάλιστα, οι άνδρες της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, που παρέλαβαν τα ρούχα του θύματος, ταυτοποίησαν το εύφλεκτο υγρό, ως βενζίνη, με την οποία άγνωστος φέρεται να περιέλουσε τη γυναίκα και να την πυρπόλησε.

Από την άλλη, τα τοξικολογικά ευρήματα, που αποκάλυψε η εκπομπή, διαπίστωσαν ότι στο σώμα της γυναίκας εντοπίστηκε ηρεμιστική ουσία, ενώ το μονοξείδιο του άνθρακα στο αίμα της μετρήθηκε μόλις στο 5%, ποσοστό συμβατό με αυτό μιας καπνίστριας και όχι με άτομο που πέθανε από εισπνοή καπνού πριν απανθρακωθεί.

Αυτά οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι η γυναίκα δεν μπορούσε να αντιδράσει. Προηγήθηκε η θανάτωσή της, ακολούθησε η διαβροχή με εύφλεκτο υγρό και στη συνέχεια ο εμπρησμός, προκειμένου να μην υπάρχουν ίχνη για το έγκλημα.

Καθ΄όλη τη διάρκεια της έρευνας, ο γιος της 87χρονης, έπεφτε σε αντιφάσεις και σύμφωνα με πληροφορίες το κίνητρο της δολοφονίας ήταν οικονομικό, καθώς είχε αρκετα χρέη. Ο άνδρας φέρεται να ήθελε να πουλήσει στο σπίτι που διέμενε η μητέρα του, ωστόσο, εκείνη αρνούνταν.

Για σχεδόν τέσσερα χρόνια, στο περιβάλλον της ηλικιωμένης χήρας του γνωστού πλαστικού χειρουργού και πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Παπαδοπούλου, κυριαρχούσε η πεποίθηση ότι ο θάνατός της οφειλόταν σε ατύχημα. Πίστευαν πως είχε αποκοιμηθεί με αναμμένο τσιγάρο, προκαλώντας άθελά της τη φωτιά καθώς όλοι γνώριζαν ότι ήταν φανατική καπνίστρια. Ακόμη και τα πιο κοντινά της πρόσωπα εμφανίζονταν βέβαια ότι αρχικά έχασε τις αισθήσεις της από τις αναθυμιάσεις και στη συνέχεια τη ζωή της.

Η εξήγηση, όμως, δεν ταίριαζε με την εικόνα του τόπου καταστροφής, καθώς η ένταση της φωτιάς ήταν μεγάλη. Όπως σημειώνει το ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα της Αγγελικής Νικολούλη, έμπειροι αξιωματικοί πραγματογνώμονες του ανακριτικού της πυροσβεστικής συμπέραναν ότι ο καναπές του καθιστικού, ο γύρω χώρος, αλλά και το ίδιο το σώμα της άτυχης γυναίκας είχαν διαβραχεί πρώτα με μεγάλη ποσότητα εύφλεκτου υγρού. Κάτι που παραπέμπει σε πρόθεση και εγκληματική ενέργεια.

«Απορώ γιατί ερευνούν τώρα την υπόθεση»

Σημειώνεται πως τον Οκτώβριο του 2025 η Αγγελική Νικολούλη ενημέρωσε τον γιο του ζεύγους στο Κολωνάκι σχετικά με την εισαγγελική παρέμβαση που ζητούσε περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, ακόμα και για ενδεχόμενη εγκληματική ενέργεια.

Ο ίδιος, αν και δεν έκρυψε την απορία του, συμφώνησε ότι «καλό είναι να γίνει όποια έρευνα χρειάζεται». «Δεν μπορώ να καταλάβω όμως από πού κι ως πού… Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο θέμα, γιατί το σπίτι ήταν κλειστό», πρόσθεσε.

Δειτε το σχετικό βίντεο:

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθη πρωινές ώρες σήμερα, Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025, 60χρονος ημεδαπός καθώς σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία με δόλο και εμπρησμό.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, απογευματινές ώρες της 29-1-2022, Σταθμός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ενημερώθηκε για εκδήλωση πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στο Κολωνάκι, μετά τη κατάσβεση της οποίας, εντοπίστηκε εντός της οικίας 88χρονη ημεδαπή, απανθρακωμένη.

Η προανάκριση διενεργήθηκε αρχικά από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και στη συνέχεια από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, ύστερα από παραγγελία του αρμόδιου Εισαγγελέα για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της ενδελεχούς έρευνας, προέκυψαν στοιχεία, τόσο κατά το αρχικό στάδιο της αυτοψίας και της συλλογής πειστηρίων, όσο και από την μετέπειτα εργαστηριακή και προανακριτική διαδικασία (εξέταση πειστηρίων στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, τοξικολογικές εξετάσεις, ιατρικά δεδομένα, καταθέσεις, ειδικές ανακριτικές τεχνικές), τα οποία καταδείκνυαν εμπρησμό με στόχο την απόκρυψη ανθρωποκτονίας.

Παράλληλα, από την αξιολόγηση του συνόλου των προανακριτικών ευρημάτων, προέκυψαν στοιχεία που αφορούν τη συμμετοχή του 60χρονου, συγγενικού προσώπου της θανούσας, στην υπό διερεύνηση υπόθεση, τα οποία, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε, τέθηκαν υπόψη της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.

Ακολούθως, η υπόθεση παραπέμφθηκε για κύρια Ανάκριση, στο πλαίσιο της οποίας εκδόθηκε σε βάρος του 60χρονου το σχετικό ένταλμα σύλληψης.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών.