Ελένη Ζαφειρίου: Η «μάνα» του ελληνικού σινεμά σε μια σπάνια φωτογραφία πριν από 60 χρόνια - Real.gr

Ελένη Ζαφειρίου: Η «μάνα» του ελληνικού σινεμά σε μια σπάνια φωτογραφία πριν από 60 χρόνια

23:00, 15/10/2025
ΠΗΓΗ: Finos Film

Ο δημοσιογράφος και συλλέκτης, Άρης Λουπάσης, δημοσίευσε μια σπάνια φωτογραφία από το 1965, στην οποία η Ελένη Ζαφειρίου ενσαρκώνει την “Ανδρομάχη” στην τραγωδία του Ευρυπίδη ¨Τρωάδες” στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου. Γράφει ο Άρης Λουπάσης στην ανάρτησή του: “Η Ελένη
Ζαφειρίου σε μια έξοχη ερμηνεία, ενσαρκώνει την “Ανδρομάχη” στην τραγωδία του Ευριπίδη “Τρωάδες” που παρουσιάζεται […]

