Ελεονώρα Ζουγανέλη: Οδηγούσε μηχανάκι υπό την επήρεια αλκοόλ -Της αφαιρέθηκε το δίπλωμα και της επιβλήθηκε πρόστιμο  - Real.gr

Υπό την επήρεια αλκοόλ εντοπίστηκε να οδηγεί μηχανάκι η δημοφιλής ερμηνεύτρια, Ελεονώρα Ζουγανέλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής, με τους αστυνομικούς να σταματούν την τραγουδίστρια για έλεγχο.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου προέκυψε ότι η ερμηνεύτρια είχε καταναλώσει αλκοόλ, ξεπερνώντας το όριο που υπάρχει για τους οδηγούς δικύκλων.

Το παραπάνω είχε ως αποτέλεσμα να της αφαιρεθεί το δίπλωμα οδήγησης για διάστημα δύο μηνών, ενώ της επιβλήθηκε και πρόστιμο ύψους 350 ευρώ.