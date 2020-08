Ελλάδα και Τουρισμός - κάνε το βήμα της ζωής σου και μπες στον κλάδο του τουρισμού

Παρά το ισχυρό πλήγμα που δέχτηκε φέτος ο τουρισμός στη χώρα μας, η Ελλάδα παραμένει πολύ υψηλά στη λίστα των καλοκαιρινών προορισμών κυρίως για τους Ευρωπαίους τουρίστες. Επιχειρηματίες και εργαζόμενοι στον κλάδου του τουρισμού και της εστίασης εναποθέτουν τις ελπίδες τους στις κρατήσεις του Αυγούστου, του Σεπτεμβρίου αλλά και του Οκτωβρίου, δίνοντας μάχη για τη διάσωση της τουριστικής σεζόν, ποντάροντας φυσικά και στον εγχώριο τουρισμό. Δεν πρέπει, βέβαια, να ξεχνάμε πως ο τουρισμός ήταν ανέκαθεν ένα από τα πιο δυνατά «χαρτιά» της χώρας μας, αποτελώντας έναν κλάδο ζωτικής σημασίας για την οικονομική δραστηριότητα της Ελλάδας, δημιουργώντας πληθώρα επαγγελματικών προοπτικών και προσφέροντας χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Έχοντας, λοιπόν, ως δεδομένο την ανθεκτικότητα της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας οι τουριστικές σπουδές εξακολουθούν να αποτελούν μια από τις πιο περιζήτητες επιλογές για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση, σε έναν κλάδο που εν μέσω της πανδημίας του covid-19 αποδεικνύει ότι είναι ευέλικτος και ευπροσάρμοστος και θα παραμείνει ένας από τους μεγαλύτερους «εργοδότες» για την Ελλάδα.

Τη θέση αυτή ασπάζεται και το City Unity College που για ακόμη μια χρονιά προσφέρει κορυφαία προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα από το Τμήμα Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Σπουδών με στόχο την παροχή επαγγελματικού επιπέδου εκπαίδευσης και εξειδικευμένων γνώσεων, ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν να αντεπεξέλθουν παρά τις ταχύτατες εξελίξεις που συντελούνται παγκόσμια στον απαιτητικό αυτό κλάδο.

Σε συνεργασία με τον κορυφαίο Ελβετικό εκπαιδευτικό φορέα Alpine Center το City Unity College προσφέρει ένα ολοκληρωμένο 3ετές πρόγραμμα σπουδών, το οποίο οδηγεί σε απόκτηση Bachelor απο το Cardiff Metropolitan University, στηΔιεθνή Διαχείριση και Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, βασισμένο στο ελβετικό σύστημα εκπαίδευσης και διδάσκεται στην αγγλική γλώσσα. Σύμφωνα με το «Universitas 21 (U21) Ranking of National Higher Education Systems between 2012 and 2018», η Ελβετική εκπαίδευση σε σχέση με την Αμερικάνικη και την Βρετανική κατέχει την 2η θέση κατάταξης ανάμεσα σε 50 χώρες. Το προπτυχιακό πρόγραμμα ειναι διαπιστευμένο από το Institute of Hospitality του Ηνωμένου Βασιλείου και οι πτυχιούχοι του μπορούν να γίνουν μέλη του Institute of Hospitality. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τους σπουδαστές αποτελεί και η πρακτική εξάσκηση στο ιδιόκτητο πολυτελές ξενοδοχείο 4 αστέρων στη Βουλιαγμένη Athenian Riviera Hotel.

Πληθώρα επαγγελματικών επιλογών σταδιοδρομίας για όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν στην οικονομικά δραστήρια βιομηχανία της φιλοξενίας προσφέρει και το μεταπτυχίακό πρόγραμμα Διαχείριση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και ΤουρισμούτουCity Unity College που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Cardiff Metropolitan University. Άμεση αποκατάσταση και προοπτικές εξέλιξης σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, κρουαζιερόπλοια, διοργανώσεις συνεδρίων και εκδηλώσεων, catering, πωλήσεις και μάρκετινγκ στον ξενοδοχειακό κλάδο περιμένει τους σπουδαστές που θα επιλέξουν να παρακολουθήσουν το μονοετές πρόγραμμα Master (MSc Hons).

Εξαιρετική επιλογή καριέρας στον κλάδο της Εστίασης αποτελεί και το προπτυχιακό πρόγραμμα του Κολλεγίου στη Διεθνή Διαχείριση Τροφίμων και Ποτών, ένα άρτια δομημένο 3ετούς φοίτησης πρόγραμμα σπουδών σε συνεργασία το Cardiff Metropolitan University. Η δομή του προγράμματος προσφέρει γερές βάσεις στον τομέα της διαχείρισης (management) με βασικό στόχο των δύο πρώτων ετών να είναι η προετοιμασία των σπουδαστών να γίνουν μάγειροι/σεφ και υπεύθυνοι εστιατορίων, ενώ ο τρίτος χρόνος έχει ως στόχο τα φιλόδοξα άτομα να αναλάβουν διευθυντικό ρόλο στον τομέα των Τροφίμων και Ποτών. Η φοίτηση των δύο πρώτων ετών έχει την σφραγίδα του Alpine Center, της Ελβετικής φιλοσοφίας και της παρουσίας στην Ελληνική αγορά με 34 χρόνια λειτουργίας και με αποφοίτους σε σημαντικές θέσεις στον χώρο του τουρισμού και της φιλοξενίας.

Για να μάθεις περισσότερα για το City Unity College και να αναγνωρισμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρει το Τμήμα Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Σπουδών, δεν έχει παρά να επισκεφτείς την ιστοσελίδα https://cityu.gr και να ενημερωθείς.