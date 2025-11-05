Έλλη Πασπαλά: "Τα Πρόσωπα του Έρωτα" - Real.gr

Μαζί της στο πιάνο ο ΤΑΚΗΣ ΦΑΡΑΖΗΣ

Από την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, το Δη.Πε.Θε. Αγρινίου εγκαινιάζει τον νέο κύκλο εκδηλώσεων με τίτλο «Επτά Μουσικές Τετάρτες». Επτά μοναδικές μουσικές στιγμές θα ζωντανέψουν στη σκηνή του Θεάτρου Αγρινίου, προσκαλώντας το κοινό σε ένα ταξίδι γεμάτο ήχους, συναίσθημα και έμπνευση. Πρώτη καλεσμένη η Έλλη Πασπαλά, που με τη χαρακτηριστική φωνή και τη βαθιά της ευαισθησία, θα σημάνει την έναρξη αυτής της ξεχωριστής μουσικής διαδρομής.

Την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου η Έλλη Πασπαλά παρουσιάζει τη νέα της παράσταση “Τα Πρόσωπα του Έρωτα” στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Αγρινίου. Μαζί της στο πιάνο ο Τάκης Φαραζής

Αυτό το χειμώνα η Έλλη Πασπαλά ταξιδεύει στην Ελλάδα με ένα γοητευτικό προσωπικό ρεσιτάλ, γεμάτο από τα πολλά πρόσωπα – και τα τραγούδια – που έχουν γραφτεί για τον Έρωτα.

Ο Έρωτας, πάντα ακμαίος και ζωντανός, έχει τον τρόπο και τη δύναμη να κάμψει τις δυσκολίες των καιρών, να μας ανανεώσει, να μας απογειώσει!

Και η νέα μουσική παράσταση που προτείνει η Έλλη Πασπαλά, με κεντρικό άξονα τον Έρωτα, επιδιώκει να μας μαγέψει με υπέροχα, αγαπημένα τραγούδια, ερμηνευμένα με τον μοναδικό, συναρπαστικό τρόπο της Έλλης, με τη συνοδεία του κορυφαίου σολίστ και ευρηματικού δεξιοτέχνη της jazz Τάκη Φαραζή στο πιάνο.

Άλλοτε τρυφερή κι άλλοτε εκρηκτική,η σπουδαία ερμηνεύτρια ανθολογεί μεγάλες στιγμές της εκλεκτής προσωπικής της πορείας και των συνεργασιών της με τους σπουδαιότερους Έλληνες συνθέτες (Χατζιδάκις, Θεοδωράκης, Ξαρχάκος, Κραουνάκης, Ρεμπούτσικα, Καλαντζόπουλος κ.α.), συμπληρώνοντας μοναδικά το πρόγραμμα με τραγούδια μεγάλων ευρωπαίων συνθετών που ερμήνευσε καθοριστικά στη δισκογραφία και στα liveτης (PaulSimon, LeonardCohen, VanMorrison, JoniMitchell κ.α.)

Μία συναυλία που αποκαλύπτει τα αμέτρητα και υπέροχα πρόσωπα του Έρωτα, ένα μοναδικό ρεσιτάλ για φωνή και πιάνο, με σπουδαία τραγούδια κορυφαίων δημιουργών και ποιητών, με την ποιότητα και την σαγηνευτική ερμηνεία της Έλλης Πασπαλά και τον υπέροχο Τάκη Φαραζή στο πιάνο.

Αυτό το χειμώνα ας ονειρευτούμε τον Έρωτα που ζήσαμε, που ζούμε και που θα ζήσουμε, με ένα liveπου τον αποθεώνει!

ΕΛΛΗ ΠΑΣΠΑΛΑ

“Τα Πρόσωπα του Έρωτα”

INFO

Τετάρτη 19 Νοεμβρίου

Δημοτικό Θέατρο Αγρινίου, Βότση 1, Αγρίνιο 301 31

Ώρα προσέλευσης: 19:30

Ώρα έναρξης: 20:30

Τιμές εισιτηρίων:

Πλατεία: 20 €

Εξώστης:18 €

Mειωμένο (θέσεις εξώστη) – (φοιτητικό, ανέργων, πολυτέκνων): 16 € *

* παραλαβή μειωμένων εισιτηρίων μόνο από το ταμείο του θεάτρου με επίδειξη

ταυτότητας και κατάλληλου εγγράφου( φοιτητικά, ανέργων, πολυτέκνων)

Προπώληση: ticketservices.gr

Φυσικά σημεία προπώλησης:

Planus Stores Αφοι Χριστοδουλόπουλοι Ε.Ε , Παπαστράτου 10 Αγρίνιο

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 26410 28017

Ταμείο Θεάτρου

Ωράριο λειτουργίας ταμείου:

Δευτέρα 17/11 19:00 – 21:00

Τρίτη 18/11 19:00 – 21:00

Τετάρτη 19/11 19:00 – 21:00