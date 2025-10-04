Έλλη Τρίγγου: «Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν φύγει από τη ζωή και τους έχω νιώσει…» - Real.gr

Quantcast
Έλλη Τρίγγου: «Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν φύγει από τη ζωή και τους έχω νιώσει…»

16:15, 04/10/2025
ΠΗΓΗ: ellitringou/instagram

Η Έλλη Τρίγγου και ο Ορφέας Αυγουστίδης μίλησαν για τη σχέση τους με το μεταφυσικό, με αφορμή τη νέα σειρά «Φαντάσματα».

