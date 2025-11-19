Ελληνική Δικαιοσύνη: Βγαίνουν πιο γρήγορα πλέον οι αποφάσεις - Real.gr

Σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, στο πλαίσιο εκδήλωσης στο Υπουργείο, ο μέσος χρόνος έκδοσης πρωτόδικων αποφάσεων στα ελληνικά Πρωτοδικεία έχει μειωθεί σχεδόν στο μισό.

της Άννας Κανδύλη

Σημαντική επιτάχυνση στην απονομή της Δικαιοσύνης καταγράφεται μετά την εφαρμογή του νέου δικαστικού χάρτη, ο οποίος τέθηκε σε λειτουργία τον Σεπτέμβριο του 2024. Σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, στο πλαίσιο εκδήλωσης στο Υπουργείο, ο μέσος χρόνος έκδοσης πρωτόδικων αποφάσεων στα ελληνικά Πρωτοδικεία έχει μειωθεί σχεδόν στο μισό: από τις 705 ημέρες πριν την εφαρμογή της μεταρρύθμισης, στις 364 σήμερα.

Ανάλογη εικόνα εμφανίζεται και στα μεγαλύτερα Πρωτοδικεία της χώρας. Στην Αθήνα, όπου στο παρελθόν ο χρόνος έκδοσης άγγιζε τις 1.422 ημέρες, πλέον έχει περιοριστεί στις 513. Στη Θεσσαλονίκη ο χρόνος έχει μειωθεί από τις 376 στις 227 ημέρες, ενώ στον Πειραιά η διάρκεια έπεσε από τις 364 στις 280. Όπως σημείωσε , η πλειονότητα των Πρωτοδικείων εκδίδει πλέον αποφάσεις σε λιγότερο από 280 ημέρες, υπερβαίνοντας ήδη τους στόχους που είχαν τεθεί για το 2027.

Ο κ. Φλωρίδης επισήμανε ότι η εφαρμογή του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας από την 1η Ιανουαρίου 2026, θα μειώσει ακόμη περισσότερο τον χρόνο έκδοσης των δικαστικών αποφάσεων όπως και η αυξηση του αριθμού των εφετών και η σύσταση Ποινικού Τμήματος στην Αθήνα.

Όλα τα παραπάνω , σε συνδυασμό με την μεταφορά δικαστικής ύλης που έχει ήδη γίνει στους δικηγόρους και στην μεταφορά ύλης στους συμβολαιογράφους που θα γίνει πολύ σύντομα, θα βελτιώσουν ακόμη περισσοτέρο τα αποτέλεσμα στους ρυθμούς απονομής της Δικαιοσύνης, με στόχο να φτάσει γρήγορα η χώρα μας τα Ευρωπαϊκά επίπεδα.

«Η σημαντικότερη μεταρρύθμιση στη σύγχρονη ιστορία της Δικαιοσύνης»

Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας χαρακτήρισε τον νέο δικαστικό χάρτη «τη σημαντικότερη μεταρρύθμιση στην ιστορία της ελληνικής Δικαιοσύνης», επισημαίνοντας ότι μέχρι πρόσφατα η χώρα στερούνταν ενός ενιαίου, λειτουργικού σχεδίου χωροταξικής οργάνωσης των δικαστηρίων. Όπως υπενθύμισε, στο παρελθόν είχαν καταργηθεί 150 ειρηνοδικεία χωρίς επαρκή μελέτη, στο πλαίσιο μνημονιακών δεσμεύσεων.

Η σημερινή μεταρρύθμιση, τόνισε, δεν στηρίζεται σε νέες μαζικές καταργήσεις, αλλά σε αναδιάρθρωση με άξονα την αποτελεσματικότητα και σε αξιόπιστα στατιστικά δεδομένα μέσω του νέου γραφείου στατιστικής του Υπουργείου. « Ο Δικαστικός χάρτης ήρθε για να μείνει. Δεν πρόκειται να αλλάξει. Με την εφαρμογή του η πρόσβαση των πολιτών στα δικαστήρια έγινε ευχερέστερη και ταχύτερη», σημείωσε ο κ. Μπούγας.

Αθήνα: Πλήρης ανατροπή της εικόνας

Ο προϊστάμενος του Πρωτοδικείου Αθηνών, Χριστόφορος Λινός, ανέδειξε την αλλαγή που συντελέστηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα δικαστήρια της Ευρώπης. Το Πρωτοδικείο ενισχύθηκε από 400 σε 740 δικαστές (220 εξ αυτών αποκλειστικής απασχόλησης στο ποινικό και 520 αποκλειστικά στις πολιτικές υπόθεσεις) και από 450 σε 794 υπαλλήλους.

Η αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού δημιούργησε συνθήκες σταθερά θετικού ρυθμού εκκαθάρισης, με ποσοστά 111% έως 121%, επιτρέποντας ταυτόχρονα την ταχεία διεκπεραίωση νέων υποθέσεων και την εκκαθάριση παλαιών.

Ιδιαίτερα αισθητή είναι η πρόοδος στα εμπορικά τμήματα, όπου αγωγές παρέμεναν απροσδιόριστες ακόμη και για δέκα χρόνια. Οι δικαστές αυξήθηκαν από 94 σε 164, δημιουργήθηκαν 14 νέα πινάκια και βρίσκεται σε εξέλιξη η πλήρης καταγραφή και προσδιορισμός περίπου 15.000 εκκρεμών υποθέσεων, διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους.

Θεσσαλονίκη: Ο νέος χάρτης «έδειξε τα δόντια του»

Στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, ο προϊστάμενος Πέτρος Αλικάκος αναφερόμενος στη μεταρρύθμιση έκανε λόγο για ένα «νήπιο που έχει δείξει ήδη τα δόντια του», αναλύοντας τη γρήγορη και ορατή απόδοση των αλλαγών. Η διακοπή λειτουργίας δύο κτιρίων εξοικονόμησε πόρους, οι αίθουσες αξιοποιούνται πλέον αποτελεσματικότερα και η στατιστική παρακολούθηση έχει γίνει ακριβέστερη.

Οι χρόνοι προσδιορισμού υποθέσεων έχουν βελτιωθεί σημαντικά: 83 πινάκια προσδιορίζονται ανά δίμηνο, 6 ανά εξάμηνο και 5 σε ετήσια βάση. Ο μέσος χρόνος έκδοσης απόφασης μειώθηκε από έναν χρόνο σε μόλις 7,5 μήνες.

Πειραιάς: Θετικό πρόσημο παρά τις ιδιαιτερότητες

Θετική εικόνα καταγράφεται και στον Πειραιά, όπου η λειτουργία των δικαστηρίων επηρεάζεται από τη νησιωτικότητα και την κατάργηση ορισμένων ειρηνοδικείων στα νησιά. Σύμφωνα με τον προϊστάμενο Γεώργιο Ξυνόπουλο, η παρακολούθηση των υποθέσεων σε πραγματικό χρόνο και οι νέες διαδικασίες έχουν περιορίσει τον χρόνο έκδοσης από τις 364 στις 280 ημέρες.