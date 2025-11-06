Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ): Περήφανος υποστηρικτής του Ironkids Peloponnese 2025 powered by Ironman® - Real.gr

Μικροί και μεγάλοι, μαζί στον αγώνα της Ανακύκλωσης Συσκευασιών!

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), υποστήριξε τη φετινή διοργάνωση του ΔΕΗ Ironman® 70.3® Costa Navarino, Peloponnese, Greece που πραγματοποιήθηκε από τις 24 έως τις 26 Οκτωβρίου στο W Costa Navarino και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, καθώς και το IronKids Peloponnese, σε συνδιοργάνωση της ευΖΗΝ feelόsophy και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στην καρδιά ενός από τους κορυφαίους προορισμούς της Μεσογείου, 1.500 αθλητές, 500 εθελοντές και περισσότεροι από 4.000 θεατές και επισκέπτες από όλο τον κόσμο παρακολούθησαν τον πιο απαιτητό μονοήμερο αγώνα τριάθλου παγκοσμίως. Οι αθλητές διένυσαν την απόσταση IRONMAN 70.3, δηλαδή 1,9 χλμ. κολύμβησης, 90 χλμ. ποδηλασίας και 21,1 χλμ. τρεξίματος.

Η ΕΕΑΑ συμμετείχε δυναμικά στην εκδήλωση μέσω του διαδραστικού περιπτέρου της στην EXPO Area του Ironman, και υποστήριξε όλες τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ΔΕΗ Ironman Peloponnese, με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση, μικρών και μεγάλων, για τις βασικές αρχές διαλογής και αξιοποίησης των αποβλήτων συσκευασίας, τη σημασία της προστασίας των φυσικών πόρων, τα μετρήσιμα αποτελέσματα που φέρνει στη χώρα το Σύστημα των Μπλε Κάδων και Μπλε Κωδώνων, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους όλοι μπορούμε να μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα για ένα πράσινο μέλλον.

Το Σάββατο 25 Οκτωβρίου, τη σκυτάλη πήραν οι νεαροί φίλοι του αθλητισμού, συμμετέχοντας στο EEEA IRONKIDS Peloponnese 2025 powered by IRONMAN, με την υποστήριξη της ΕΕΑΑ ως Ονομαστικού Χορηγού. Ο αγώνας απευθυνόταν σε παιδιά ηλικίας 6-12 ετών, πραγματοποιήθηκε στο Λιμάνι της Πύλου, με τρεις εναλλακτικές διαδρομές 400, 800 και 1.200 μ., και προσέφερε στους μικρούς αθλητές μία πρώτη γνωριμία με τον συναρπαστικό κόσμο του τριάθλου, με δοκιμασίες 100μ. κολύμβησης και 400μ. τρεξίματος. Παιχνίδια, εκπλήξεις, καθώς και η ψυχαγωγική εκπαιδευτική δράση για παιδιά, το γνωστό Λούνα Παρκ Ανακύκλωσης Συσκευασιών, ήταν τα βασικά συστατικά μίας ξεχωριστής εμπειρίας, υπενθυμίζοντας ότι οι μεγάλες αλλαγές ξεκινούν από μικρές πράξεις.

Τέλος, η ΕΕΑΑ συνέβαλε ουσιαστικά στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της διοργάνωσης, διαθέτοντας τον εξοπλισμό για τη συλλογή των αποβλήτων συσκευασίας και αναλαμβάνοντας την αποκομιδή και αξιοποίησή τους. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, συγκεντρώθηκαν συνολικά 12.000 πλαστικά μπουκάλια νερού που χρησιμοποιήθηκαν από τους αθλητές και οδηγήθηκαν προς ανακύκλωση. Μέσα από αυτή τη συμμετοχή, η ΕΕΑΑ ανέδειξε τη στενή σχέση ανάμεσα στην Ανακύκλωση Συσκευασιών και τον αθλητισμό, προωθώντας παράλληλα το μήνυμα της βιωσιμότητας και της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας.