«Ἑλληνίζοντες Διδάσκομεν»: Σεμινάριο για τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών με βιωματικές και καινοτόμες μεθόδους - Real.gr

Η «Ελληνική Αγωγή» διοργανώνει για δεύτερη χρονιά το επιμορφωτικό σεμινάριο «Ἑλληνίζοντες Διδάσκομεν», αφιερωμένο στη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας με βιωματικές και καινοτόμες μεθόδους.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 4–5 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Κολλέγιο, και στις 6–7 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα, στους χώρους της Ελληνικής Αγωγής.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε δασκάλους πρωτοβάθμιας και φιλολόγους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να εμπλουτίσουν τη διδασκαλία στην τάξη με σύγχρονες, βιωματικές μεθόδους.

Σκοπός του είναι να παρουσιάσει τις πιο σύγχρονες πρακτικές διδασκαλίας, οι οποίες αξιοποιούν την τέχνη, την τεχνολογία και την ενεργό συμμετοχή, ώστε η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής να ανταποκρίνεται στις παιδαγωγικές ανάγκες του 21ου αιώνα.



Mauro Agosto (Σεμινάριο 2024)

Παράλληλα, θα αναδειχθούν καινοτόμες παιδαγωγικές μέθοδοι που, μέσα από τη βιωματική μάθηση και τη δημιουργική χρήση των νέων εργαλείων, επιδιώκουν να αναζωογονήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών και να καταστήσουν το μάθημα πιο ελκυστικό και ουσιαστικό.

Στο σεμινάριο θα διδάξουν οι καθηγητές:

Mauro Agosto, Pontificia Università Lateranense (Ιταλία)

Gerardo Guzmán, Accademia Vivarium Novum (Ιταλία)

Mario Díaz, Cultura Clàsica (Ισπανία)

Joseph Conlon, Ralston College (ΗΠΑ)

Ευμορφία Καπόλου, Ελληνική Αγωγή

Σοφία Γούλα, Ελληνική Αγωγή

Βίκυ Σακκά, Ελληνική Αγωγή

Γεωργία Πατεράκη, Ελληνική Αγωγή



Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη συνεργασία των φορέων:

Ελληνική Αγωγή

Αριστοτέλειο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης

PeopleCert

Accademia Vivarium Novum (Ιταλία)

Ralston College (ΗΠΑ)

Cultura Clàsica (Ισπανία)

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τη διεθνή πιστοποίηση Αρχαίων Ελληνικών επιπέδων Α1 και Α2 της PeopleCert, προσφέροντας ένα επιπλέον πρακτικό κίνητρο και μια σύγχρονη προοπτική στην εκμάθηση των Αρχαίων Ελληνικών.



Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Δείτε το πρόγραμμα και κατεβάστε τη φόρμα συμμετοχής. Δηλώσεις συμμετοχής έως τις 31 Αυγούστου. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πληροφορίες: Ελληνική Αγωγή: 210.5221314 / 698 1000545