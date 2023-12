«ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο»: Μεγάλη προσέλευση κόσμου στο χριστουγεννιάτικο bazaar

Με συγκινητικά μεγάλη προσέλευση κόσμου, που ήρθε για να στηρίξει τα παιδιά με καρκίνο, πραγματοποιήθηκε το Χριστουγεννιάτικο Bazaar του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» στο Ξενοδοχείο SEMIRAMIS, την Κυριακή 10 και τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023.

Η μεγάλη αγκαλιά που άνοιξε για ακόμα μια φορά η ελληνική κοινωνία στο έργο της ΕΛΠΙΔΑΣ στέλνει το πιο φωτεινό και ελπιδοφόρο μήνυμα ότι το όραμα της Ιδρύτριας του Σωματείου Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη παραμένει πιο δυνατό από ποτέ.

Μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μοναδικές στιγμές αγάπης και προσφοράς στο πιο ζεστό bazaar της πόλης, το οποίο αποτελεί πια έναν ετήσιο θεσμό κοινωνικής αλληλεγγύης.

Το γούρι του Συλλόγου για το 2024, που είναι ένα από τα πιο ξεχωριστά και ιδιαίτερα γούρια στην ιστορία του Συλλόγου, συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των επισκεπτών του Bazaar. Πρόκειται για μια αναπαράσταση του Πολικού Αστέρα ("Northern Star") ο οποίος συμβολίζει για την ΕΛΠΙΔΑ την παντοτινή πυξίδα αληλεγγύης. Είναι αφιερωμένο στη μνήμη της Ιδρύτριας του Σωματείου, Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη, η οποία θα είναι για πάντα το φωτεινό αστέρι που θα καθοδηγεί την ΕΛΠΙΔΑ στο δρόμο της αγάπης, της προσφοράς και της αλληλεγγύης.

Το γούρι είναι σχεδιασμένο από την Αντιπρόεδρο του Σωματείου κυρία Μαριάννα Λαιμού και κατασκευασμένο από τo κοσμηματοπωλείο «SERKOS». Όλα τα έσοδα από την πώλησή του θα διατεθούν για την στήριξη των σκοπών του Σωματείου.

Οι επισκέπτες του Bazaar στήριξαν με τις αγορές τους το περίπτερο του Συλλόγου «ΕΛΠΙΔΑ», ενώ πολύ μεγάλος αριθμός επισκεπτών είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για το έργο του Συλλόγου «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» γύρω από την εθελοντική δωρεά μυελού των οστών, να γίνει εθελοντής δότης ή ακόμα και να συμβάλει στην τυποποίηση ενός δείγματος εθελοντή δότη μέσω του Προγράμματος «Υιοθέτησε ένα δείγμα».

Ιδιαίτερα ξεχωριστή ήταν η έναρξη του φετινού Bazaar με τις παιδικές φωνές της Χορωδίας του Δημοτικού Σχολείου του Κολλεγίου Αθηνών, μέλη του ELPIDA Junior, που τραγούδησαν χριστουγεννιάτικες μελωδίες, προσφέροντας χαμόγελα συγκίνησης στους παρευρισκόμενους, ενώ σημαντική ήταν η παρουσία του ραδιοφωνικού σταθμού MyRadio 104,6 και της εκπομπής “The Mappes Show”, του Δημήτρη Ουγγαρέζου και των συνεργατών του, που εξέπεμπαν ζωντανά από τον χώρο του Bazaar, στο πλαίσιο του 7ήμερου ραδιομαραθωνίου για την «ΕΛΠΙΔΑ».

Στην οργανωτική επιτροπή του φετινού Bazaar συμμετείχαν οι κυρίες: Λαιμού Μαριάννα, Έλληνα Τζωρτζίνα, Μινέττα Αλίνα, Θανοπούλου Νάσια, Βαρδινογιάννη Αλεξία, Βαρδινογιάννη Χρυσή και Ιωάννου Έλλη.

O Σύλλογος ΕΛΠΙΔΑ εκφράζει ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς στο ξενοδοχείο SEMIRAMIS της οικογένειας Δάκη Ιωάννου και σε όλους τους εργαζομένους του ξενοδοχείου για τη ζεστή και ευγενική φιλοξενία για ακόμα μια χρονιά.

Ευχαριστούμε ακόμα τις εταιρείες που είχαν την ευγενική καλοσύνη με την προσφορά τους να στηρίξουν το Σωματείο μας και συγκεκριμένα: Diamond Club, Emily Vafias, Pavlos the Flower Workshop, Ersi, Reve de la Maison, Manolo, Marva, Anatol καθώς και τον Ετεοκλή Παύλου και την μητέρα του Ξενώνα μας Σοφία Μπουρπάκη που προσέφεραν τις χειροποίητες δημιουργίες τους.

Επίσης, ο Σύλλογος ΕΛΠΙΔΑ ευχαριστεί τις 31 μεγάλες εταιρείες οι οποίες διέθεσαν στο Σύλλογο μέρος των εσόδων τους από την πώληση των ξεχωριστών δημιουργιών τους.

Αναλυτικά συμμετείχαν οι εταιρείες:

ALL ABOUT EVE, ANGELINA, APERITTA IS CLASSIC, ELENA MAKRI BOUTIQUE, FIRST ΗΟΜΕ DESIGN, HAPPY EVER AFTER, HAPPY-NES GR, ILE DE REVE, ILEANA MAKRI, INSPIRE DECO, KESSARIS, LALAOUNIS, LIANA VOURAKIS, MAMACITA, MARIANNA LEMOS, MELISSA ΕΚΔΟΣΕΙΣ, NAKAS CONCEPT, ΟΛΓΑ ΚΑΝΔΑΡΑΚΗ, PHIL' S GRANOLA, RAM PERSONALIZATION PROJECT, REVE DE LA MAISON, SCAPERDAS, SERKOS, THOMAS WORKSHOP, TINY, TREASURE BOX, TSANOS BAKERY, VENETIA VILDIRIDIS, VOURAKIS ANTONIS, VST, WONDER ROOM

Θερμές ευχαριστίες στις εταιρείες TARGET SECURITY, Parties 2b Remembered by Irini Kalogera, MENOO by PLATIS, στον Μελένιο και την ομάδα του, καθώς επίσης και στην καλλιγράφο Ελένη Κεφαλά, το Μπενάκειο Παιδικό Κηφισιάς και το 2ο Νηπιαγωγείο Ερμιόνης, που ανήκουν στην οικογένεια του ELPIDA Junior, για τα παιδικά καδράκια που προσέφεραν.

Τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα μέλη της Επιτροπής ELPIDA Youth, τα μέλη του Συλλόγου, όλους τους εθελοντές για την προσφορά και στήριξή τους για την πραγματοποίηση του Bazaar!