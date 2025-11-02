ΕΛΤΑ: Αυτά είναι τα πρώτα 46 καταστήματα που βάζουν λουκέτο τη Δευτέρα - Real.gr

Η πρώτη φάση της αναστολής λειτουργίας καταστημάτων των ΕΛΤΑ, τίθεται σε εφαρμογή τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου και η λίστα με τα 46 που θα κλείσουν από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, δόθηκε στη δημοσιότητα.
Η μεγάλη πλειοψηφία των καταστημάτων αυτών, βρίσκονται στην Αττική (33) ενώ οκτώ βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη και από ένα στην Πάτρα, στη Ρόδο, στα Ιωάννινα, στην Ιεράπετρα και στα Χανιά.
Δείτε τα καταστήματα:
Η λίστα με τα καταστήματα ΕΛΤΑ που κλείνουν σε όλη τη χώρα
Στη λίστα με τα καταστήματα ΕΛΤΑ που κλείνουν σε όλη τη χώρα από τη Δευτέρα (3/11), είναι τα εξής:
- ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ – Αττική
- ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ – Αττική
- ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΑΣ – Αττική
- ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (ΑΘ 171) – Αττική
- ΑΛΙΜΟΥ – Αττική
- ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (2) (CARREFOUR) – Αττική
- ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – Αττική
- ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – Αττική
- ΒΟΥΛΑΣ – Αττική
- ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ – Αττική
- ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – Αττική
- ΓΕΡΑΚΑ – Αττική
- ΔΑΦΝΗΣ– Αττική
- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ – Αττική
- ΘΗΣΕΙΟΥ (ΑΘ 18) – Αττική
- ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ – Αττική
- Κ. Ε. Μ. Π. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – Αττική
- ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ – Αττική
- ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ – Αττική
- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ – Αττική
- ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (ΑΘ 49) – Αττική
- ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΘ 13) – Αττική
- ΛΕΝΟΡΜΑΝ – Αττική
- ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – Αττική
- ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ (ΑΘ 54) – Αττική
- ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΘ 14) – Αττική
- ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ – Αττική
- ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – Αττική
- ΝΙΚΑΙΑΣ – Αττική
- ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – Αττική
- ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ – Αττική
- ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ – Αττική
- ΧΟΛΑΡΓΟΥ – Αττική
- ΒΙ.ΠΕ.Θ. – Θεσσαλονίκη
- ΣΥΚΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Θεσσαλονίκη
- ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Θεσσαλονίκη
- ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ – Θεσσαλονίκη
- ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ (ΘΕΣ 11) – Θεσσαλονίκη
- ΠΥΛΑΙΑΣ – Θεσσαλονίκη
- ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣ. – Θεσσαλονίκη
- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΘΕΣ 17) – Θεσσαλονίκη
- ΠΑΤΡΑΣ 3 – Αχαΐα
- ΡΟΔΟΥ 2 – Δωδεκάνησα
- ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2 – Ιωάννινα
- ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ – (Λασίθι