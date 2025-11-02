ΕΛΤΑ: Αυτά είναι τα πρώτα 46 καταστήματα που βάζουν λουκέτο τη Δευτέρα - Real.gr

Η πρώτη φάση της αναστολής λειτουργίας καταστημάτων των ΕΛΤΑ, τίθεται σε εφαρμογή τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου και η λίστα με τα 46 που θα κλείσουν από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, δόθηκε στη δημοσιότητα.

Η μεγάλη πλειοψηφία των καταστημάτων αυτών, βρίσκονται στην Αττική (33) ενώ οκτώ βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη και από ένα στην Πάτρα, στη Ρόδο, στα Ιωάννινα, στην Ιεράπετρα και στα Χανιά.

Δείτε τα καταστήματα:

Η λίστα με τα καταστήματα ΕΛΤΑ που κλείνουν σε όλη τη χώρα

Στη λίστα με τα καταστήματα ΕΛΤΑ που κλείνουν σε όλη τη χώρα από τη Δευτέρα (3/11), είναι τα εξής: