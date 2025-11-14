ΕΛΤΑ: Διευκρινίσεις για το ασφαλιστήριο συμβόλαιο των 461.000 ευρώ - Real.gr

Quantcast
ΕΛΤΑ: Διευκρινίσεις για το ασφαλιστήριο συμβόλαιο των 461.000 ευρώ

09:00, 14/11/2025
ΕΛΤΑ: Διευκρινίσεις για το ασφαλιστήριο συμβόλαιο των 461.000 ευρώ

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα, σχετικά με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο Directors and Officers Liability D&O των ΕΛΤΑ, ύψους 461.000 ευρώ, σε ανακοίνωσή τους τα Ελληνικά Ταχυδρομεία διευκρινίζουν τα εξής:

1. Τα ΕΛΤΑ διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο D&O από το 2013, το οποίο καλύπτει το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως άλλωστε συμβαίνει σε όλα τα Διοικητικά Συμβούλια οργανισμών και εταιρειών που εφαρμόζουν κανόνες σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης, αλλά και τα Διοικητικά Στελέχη της εταιρίας.

2. Η απόφαση για την ανανέωση/σύναψη του νέου ασφαλιστηρίου ελήφθη τον Σεπτέμβριο του 2025, στο πλαίσιο της πάγιας εταιρικής πρακτικής και βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών. Η σύμβαση υπεγράφη μετά την ολοκλήρωση της αναλυτικής αξιολόγησης των προσφορών.

3. Η διεύθυνση Προμηθειών των ΕΛΤΑ, μέσω εξωτερικού ασφαλιστικού συμβούλου, απευθύνθηκε σε 22 διεθνείς ασφαλιστές Διευθυντών & Στελεχών Διοίκησης (D&O). Προσφορές υποβλήθηκαν από 7 ασφαλιστές D&O, οι οποίες εξετάστηκαν ως προς την τιμολόγηση, τους όρους και το εύρος των καλύψεων.

4. Από τη διαδικασία προέκυψαν 4 τελικές προσφορές, που αξιολογήθηκαν από τα αρμόδια όργανα, πριν την τελική επιλογή και υπογραφή του ασφαλιστηρίου. Το κόστος παρέμεινε το ίδιο με πέρυσι.

5. Η υπογραφή του δημοσιευθέντος εντάλματος πληρωμής από τον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή, ήταν το τελευταίο μέρος μιας τυπικής διαδικασίας που είχε ξεκινήσει αρκετούς μήνες πριν και αφορά στην πληρωμή της πρώτης δόσης του συμβολαίου.

Οι ασφαλιστικές καλύψεις D&O αποτελούν καθιερωμένη διεθνή εταιρική πρακτική, η οποία εφαρμόζεται για την ομαλή λειτουργία των διοικητικών οργάνων και τη θωράκιση των στελεχών που ασκούν καθήκοντα ευθύνης.

