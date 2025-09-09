Εμφανίζονταν ως λογιστές και άρπαζαν χρήματα και κοσμήματα - Real.gr

Προσποιούμενοι τους λογιστές και με πρόσχημα την καταγραφή και εκτίμηση κοσμημάτων ή/και μετρητών, επιτήδειοι εξαπάτησαν το τελευταίο 24ωρο τρεις ανυποψίαστους πολίτες σε περιοχές της Πέλλας.

Θύματά τους, σύμφωνα με την αστυνομία, ήταν ηλικιωμένες γυναίκες, που, όπως κατήγγειλαν, δέχθηκαν προηγουμένως κλήση στα σταθερά τους τηλέφωνα και με το παραπάνω πρόσχημα παρέδωσαν, κατόπιν ραντεβού, στους υποτιθέμενους λογιστές τα πολύτιμα αντικείμενά τους.

Η λεία που αποκόμισαν οι δράστες φαίνεται να περιλαμβάνει μετρητά και κοσμήματα αξίας 36.000 ευρώ, σύμφωνα με τους παθούσες.

Σε μία μάλιστα περίπτωση, οι δράστες φαίνεται να ισχυρίστηκαν ότι drone πέταξε πάνω από το σπίτι παθούσας και κατέγραψε πολύτιμα αντικείμενα, τα οποία δήθεν πρέπει να καταγραφούν, ενώ σε άλλη περίπτωση επικαλέστηκαν οφειλή παθούσας ύψους 5.000 ευρώ.

Η έρευνα της αστυνομίας για τον εντοπισμό των απατεώνων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι Αρχές εφιστούν την προσοχή των πολιτών, καλώντας τους να μην πείθονται από αγνώστους που εμφανίζονται ως λογιστές, να κλείνουν τα τηλέφωνά τους και να ενημερώνουν άμεσα την ΕΛ.ΑΣ.