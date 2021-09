«Εμφύλιος» στους κόλπους της ομογένειας για την παρουσία του Aρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου στα εγκαίνια του «Τουρκικού Κέντρου»

Την ίδια ώρα, οι φωτογραφίες του Αρχιεπισκόπου στο ίδιο πλάνο με τον κατοχικό ηγέτη Ερσίν Τατάρ και άλλους «επισήμους» κατά το κόψιμο της κορδέλας, προκάλεσε δεκάδες αρνητικά σχόλια.

Αίσθηση προκαλεί, δε, ότι ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος φέρεται να απέρριψε τις εκκλήσεις της ελληνικής κυβέρνησης για να μην πάει στα εγκαίνια του «Τουρκικού Κέντρου», σύμφωνα με το hellasjournal.com.

Το αποκορύφωμα όμως ήρθε μετά και την ανάρτηση του Αρχιεπισκόπου στο Twitter, με την οποία δήλωνε πως συνεχάρη τον Ερντογάν για τα εγκαίνια.

I congratulated Pres. Erdogan on the opening of the Turkevi Center, together with UN SG Guterres. As always I insist on the importance of the Ecumenical Patriarchate, the re-opening of the Halki Theological School, and supporting the rights of religious minorities of Turkey.