Ένα νέο πάρκο στις οδούς Ηπείρου και Ακακίου στο κέντρο της Αθήνας - Real.gr

Ένα νέο πάρκο σύμφωνα με τα πρότυπα της κυκλικής οικονομίας εγκαινίασε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας με παρουσία πολλών κατοίκων, στην ταλαιπωρημένη γειτονιά μεταξύ Αγίου Παύλου και Αγίου Παντελεήμονα.

Με χορηγία της ΔΕΗ, ο ρημαγμένος χώρος των 424 τετραγωνικών μέτρων στη γωνία των οδών Ηπείρου και Ακακίου, μεταμορφώθηκε σε όαση πρασίνου. Φυτεύθηκαν εκατοντάδες θαμνώδη είδη όπως φτέρες, μυρτιές, σάλβιες και τριανταφυλλιές αλλά και δέντρα όπως ψευδοπιπεριές που παράγουν πλούσιο οξυγόνο και διέξοδο για τις οικογένειες που ασφυκτιούν.

Επιπρόσθετα τοποθετήθηκαν αυτόνομα φωτιστικά led, έξι παγκάκια, ποτίστρα για τα ζωάκια, μία πέργκολα και άλλα στοιχεία υψηλής αισθητικής και πρακτικής αξίας από επαναχρησιμοποιούμενα υλικά που προϋπήρχαν στο σημείο.

Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Πρασίνου Γιώργο Αποστολόπουλο «Βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή για μία πιο πράσινη Αθήνα. Έχουμε φυτεύσει στη διάρκεια της θητείας μας 10.586 δέντρα και το νέο παρκάκι είναι ένας επιπλέον κρίκος σε αυτή την προσπάθεια. Σε συνεργασία με τη ΔΕΗ δημιουργήσαμε “πόλο δροσιάς” και βελτίωσης του μικροκλίματος Συνεχίζουμε με παρεμβάσεις που αλλάζουν την πόλη».











