Ένα... πουλί προκάλεσε διακοπή ρεύματος στη Λάρισα – Εγιναν απεγκλωβισμοί από ασανσέρ - Real.gr

Κινητοποίηση στην Πυροσβεστική για απεγκλωβισμούς από ασανσέρ
Ένα πουλί που κάθισε στους ζυγούς στον κεντρικό μετασχηματιστή στη συνοικία της Φιλιππούπολης ευθύνεται για το πρωινό μπλακ – άουτ σε μεγάλο τμήμα της Λάρισας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η διακοπή του ρεύματος δεν οφείλεται σε βλάβη, σύμφωνα με τους αρμόδιους, αλλά στην ενεργοποίηση των συστημάτων ασφαλείας στον υποσταθμό, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να βγουν εκτός λειτουργίας 7 γραμμές.
Μετά την απομάκρυνση του πουλιού από τους τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ το ρεύμα επανήλθε κανονικά σε όλες τις περιοχές που είχε διακοπεί.
Εξαιτίας της ώρας που σημειώθηκε η διακοπή, προέκυψε σημαντικός αριθμός εγκλωβισμών συμπολιτών σε ασανσέρ, ανέφερε το larissanet.
Η παραπάνω κατάσταση σήμανε κινητοποίηση στην Πυροσβεστική, η οποία σπεύδει για τους απεγκλωβισμούς.