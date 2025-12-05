Δικαστήρια Ευελπίδων: Νεκρός ένας 84χρονος που δικαζόταν για ενδοοικογενειακή βία - Πέθανε πριν ακούσει την απόφαση - Real.gr

Quantcast
Δικαστήρια Ευελπίδων: Νεκρός ένας 84χρονος που δικαζόταν για ενδοοικογενειακή βία – Πέθανε πριν ακούσει την απόφαση

18:26, 05/12/2025
Δεν υπήρξε χρόνος ούτε καν για να χρησιμοποιηθεί ο απινιδωτής που υπάρχει στα δικαστήρια.

Την τελευταία του πνοή στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων άφησε την Παρασκευή (5/12) ένας  84χρονος άνδρας.

Ο ηλικιωμένος ήταν κατηγορούμενος σε υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Κατηγορείτο για σωματικές βλάβες σε βάρος του γαμπρού του επειδή δεν τον άφηνε να βλέπει την εγγονή του. Η δίκη έφτασε μέχρι και την απολογία του, έγινε προσπάθεια και για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς αλλά δεν ήθελε ο γαμπρός του. Αποσύρθηκε το δικαστήριο για να προτείνει ο εισαγγελέας και όταν ανέβηκε πάλι στην έδρα ήδη είχαν ξαπλώσει τον ηλικιωμένο ο οποίος μέσα σε τρία λεπτά πέθανε .

Μάλιστα δεν υπήρξε χρόνος ούτε καν για να χρησιμοποιηθεί απινιδωτής που υπάρχει στα δικαστήρια. Οι Αρχές των δικαστηρίων ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ αλλά ήταν ήδη αργά.

 

