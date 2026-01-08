Quantcast
Ένας νεκρός από τη σύγκρουση δύο φορτηγών τα ξημερώματα στον Κηφισό - Real.gr
real player

Ένας νεκρός από τη σύγκρουση δύο φορτηγών τα ξημερώματα στον Κηφισό

12:27, 08/01/2026
Ένας νεκρός από τη σύγκρουση δύο φορτηγών τα ξημερώματα στον Κηφισό

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Κηφισό έπειτα από σύγκρουση δύο φορτηγών.

Ειδικότερα, το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 5 το πρωί μεταξύ Ιεράς Οδού και λεωφόρου Αθηνών όπου, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το ένα φορτηγό που κινούνταν στο ρεύμα της ανόδου πέρασε το διαχωριστικό διάζωμα και προσέκρουσε με το φορτηγό που κινούνταν στο ρεύμα προς Πειραιά.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι δύο οδηγοί των φορτηγών και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νικαίας όπου λίγη ώρα αργότερα ένας εκ των δύο υπέκυψε στα τραύματά του.

Λόγω του δυστυχήματος δημιουργήθηκε μεγάλη κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα καθόδου.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της Τροχαίας προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved