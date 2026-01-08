Ένας νεκρός από τη σύγκρουση δύο φορτηγών τα ξημερώματα στον Κηφισό - Real.gr

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Κηφισό έπειτα από σύγκρουση δύο φορτηγών.

Ειδικότερα, το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 5 το πρωί μεταξύ Ιεράς Οδού και λεωφόρου Αθηνών όπου, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το ένα φορτηγό που κινούνταν στο ρεύμα της ανόδου πέρασε το διαχωριστικό διάζωμα και προσέκρουσε με το φορτηγό που κινούνταν στο ρεύμα προς Πειραιά.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι δύο οδηγοί των φορτηγών και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νικαίας όπου λίγη ώρα αργότερα ένας εκ των δύο υπέκυψε στα τραύματά του.

Λόγω του δυστυχήματος δημιουργήθηκε μεγάλη κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα καθόδου.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της Τροχαίας προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.