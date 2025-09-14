Ένας περίπατος-θεσμός με στόχο την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο - Real.gr

«Δέκα χρόνια περπατάμε για την πρόληψη του καρκίνου. Για σένα, για μένα, για όσους αγαπάμε» αναφέρει η αφίσα του Συλλόγου Στήριξης Ασθενών που πάσχουν από Νεοπλασματική Νόσο «Ευ ζω με τον καρκίνο», που καλεί για 10η συνεχόμενη χρονιά, σε έναν περίπατο ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης που έχει καταστεί θεσμός.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρόεδρος του Συλλόγου Μαρία Θεοδωρίδου, ανέφερε ότι το φθινοπωρινό ραντεβού είναι την Κυριακή 19 Οκτωβρίου στο ενετικό κέντρο του Ηρακλείου που κάθε χρόνο το παρών δίνουν εκατοντάδες άνθρωποι.

«Στην αρχή ξεκίνησε μια μικρή ομάδα ευαισθητοποιημένων ανθρώπων, όμως κάθε χρόνο, όλο και περισσότεροι συμμετέχουν σ’αυτόν τον περίπατο αλληλεγγύης, αναγνωρίζοντας έμπρακτα ότι αυτός ο σύλλογος έχει μεγάλη διείσδυση στην κοινωνία και χαίρει μεγάλης εκτίμησης» ανέφερε η κ. Θεοδωρίδου, σημειώνοντας ότι από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν ή και διακρίνουν τη δράση αυτή, είναι τα μεγάλα χαμόγελα στα πρόσωπά εθελοντών αλλά και συμμετεχόντων, που στέλνουν , όπως τόνισε, το μήνυμα της πρόληψης αλλά και της στήριξης.

Αυτός ο περίπατος λίγων χιλιομέτρων από το κέντρο της πόλης και πιο συγκεκριμένα από τη Λότζια, έως το μέσο του λιμενοβραχίονα στο ενετικό λιμάνι του Ηρακλείου, συμπληρώνεται από χορούς, τραγούδια και μουσικές, αφού η δράση έχει πλέον το χαρακτήρα μιας μεγάλης γιορτής και μιας μεγάλης αγκαλιάς αλληλεγγύης, όπως αυτής που απλώνει χρόνια τώρα ο Σύλλογος «Ευ ζω με τον καρκίνο».

Πρόκειται για έναν από τους πιο διαδραστικούς Συλλόγους, που οφείλει τη δημοφιλία και την ένθερμη αναγνώριση του έργου του , πρώτα από όλα στην ίδια την κοινωνία, καθώς όλο και κάποιος συμπολίτης έχει ωφεληθεί συμμετέχοντας σε δωρεάν δραστηριότητες. Τέτοιες είναι δωρεάν ψυχοθεραπεία, δωρεάν μαθήματα ζωγραφικής, γιόγκα, τσι κόνγκ, ψυχοδράματος, γελωτοθεραπείας, ξένων γλωσσών. Όλες αποτελούν δράσεις που παρέχονται όχι μόνο σε ασθενείς, αλλά και τα μέλη των οικογενειών τους.

«Ακόμη κι αν δεν έχει ωφεληθεί κάποιος άνθρωπος προσωπικά, σίγουρα έχει ακούσει για όλα όσα προσφέρει αυτός ο Σύλλογος εδώ και 22 χρόνια, με πιο σημαντική προσφορά τους εθελοντές μας, που στέκονται δίπλα στους ασθενείς που υποβάλλονται σε χημειοθεραπείες, ώστε να τους προσφέρουν συντροφιά και έναν δουλεμένο παρηγορητικό λόγο για να περάσουν όσο πιο ανώδυνα γίνεται τις δύσκολες μέρες των θεραπειών» τόνισε η πρόεδρος του Συλλόγου, συμπληρώνοντας ότι «όταν λέμε “δουλεμένο” παρηγορητικό λόγο, εννοούμε ότι οι εθελοντές του συλλόγου εκπαιδεύονται, ώστε να μπορούν να πουν τα σωστά λόγια στους ασθενείς που δοκιμάζονται».

Επιπλέον, ο σύλλογος «Ευ ζω με τον καρκίνο» προσπαθεί να στηρίξει και οικονομικά, ασθενείς που το έχουν ανάγκη, με μοναδική προϋπόθεση να έχουν παραπεμπτικό από την κοινωνική υπηρεσία των νοσοκομείων. Λογαριασμοί, ενοίκια, εξετάσεις, φάρμακα, ψώνια από το σούπερ μάρκετ και άλλα, γίνεται προσπάθεια να χορηγούνται σε ασθενείς και τις οικογένειές τους.

«Είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς πόσο πολύ αλλάζει ο καρκίνος τη ζωή των ασθενών και των οικογενειών τους και πόσοι συμπολίτες μας στο Ηράκλειο έχουν ανάγκη στήριξης. Επιβάλλεται να αντιμετωπίσουμε αυτές τις οικογένειες με ενσυναίσθηση και αξιοπρέπεια, να προσπαθήσουμε να μειώσουμε την αγωνία των ασθενών και να ενδυναμώσουμε τους φροντιστές τους» πρόσθεσε η κ. Θεοδωρίδου, που δεν έκρυψε ότι για το φετινό περίπατο που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Οκτωβρίου, με εκκίνηση στις 11 το πρωί από τη Λότζια, στόχος είναι να σπάσει ρεκόρ συμμετοχής.

Ο Σύλλογος «Ευ ζω με τον καρκίνο»

Ο σύλλογος «Ευ ζω με τον Καρκίνο» δημιουργήθηκε το 2003, όταν κάποιοι διορατικοί άνθρωποι αντιλήφθηκαν το κενό στην παροχή υποστήριξης των ασθενών και των οικογενειών τους από την πολιτεία. «Από τότε πέρασαν πολλά χρόνια και η συνεπής δουλειά των εθελοντών μεγαλώνει και ταυτόχρονα μεγαλώνουν και οι ανάγκες των ασθενών» εξήγησε η πρόεδρος Μαρία Θεοδωρίδου, που είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πως τα χρήματα που συγκεντρώνει ο σύλλογος ώστε να μπορεί να συνεχίζει το έργο του, προέρχονται αποκλειστικά από τις εκδηλώσεις που πραγματοποιεί κάθε χρόνο και από δωρεές ευαισθητοποιημένων ανθρώπων. «Εκτός από τη μεγαλύτερη εκδήλωσή μας που είναι ο ετήσιος περίπατος που φέτος κλείνει δέκα χρόνια, πραγματοποιούμε ένα παζάρι το χρόνο και μια ψυχαγωγική εκδήλωση, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που επιλέγουν να στηρίξουν τον σύλλογο σε οικογενειακές εκδηλώσεις και τελετές».

Στο πλαίσιο της πρόληψης του καρκίνου, επιπλέον ο σύλλογος διοργανώνει σειρά ενημερωτικών δράσεων σε χωριά της υπαίθρου αλλά και δωρεάν μαστογραφίες σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης. Επιπρόσθετα, τα τελευταία δυο χρόνια στην προσπάθεια να συμβάλλει στην πρόληψη καρκίνων οφειλόμενων στον σεξουαλικά μεταδιδόμενο ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV), στον εμβολιασμό και στη σεξουαλική εκπαίδευση των μαθητών, σχεδίασε και υλοποιεί ερευνητικό πρόγραμμα ενημέρωσης μαθητών λυκείου, εγκεκριμένο από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Ηρακλείου, με τίτλο «Ενημερώνομαι – εμβολιάζομαι – προάγω την υγεία μου».