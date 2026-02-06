Ένας τραυματίας σε συμπλοκή μεταξύ ομάδων νεαρών - Real.gr

Quantcast
Ένας τραυματίας σε συμπλοκή μεταξύ ομάδων νεαρών

23:30, 06/02/2026
Συμπλοκή μεταξύ δύο ομάδων νεαρών σημειώθηκε νωρίτερα στην οδό Εθνικής Αμύνης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Από τη συμπλοκή τραυματίστηκε ένα άτομο και έγιναν δύο προσαγωγές. Οι προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι.

