Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Copernicus για τις πυρκαγιές σε Αττική, Βοιωτία και Κορινθία

Σκοπός της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για τις περιοχές Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής-Βοιωτίας και Κορινθίας (Λουτράκι), οι οποίες επλήγησαν από δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Δευτέρα 17 Ιουλίου 2023, προς υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου.

