Διοικητής μονάδας της Πολεμικής Αεροπορίας το στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων που συνελήφθη - Ομολόγησε κατασκοπεία υπέρ της Κίνας - Real.gr

Νέες πληροφορίες για το στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων που συνελήφθη, την Πέμπτη (5/2) για διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών σε τρίτη χώρα.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες πρόκειται για υψηλόβαθμο στέλεχος της Πολεμικής Αεροπορίας και συγκεκριμένα για διοικητή μονάδας στη Βάρκιζα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο αξιωματικός φέρεται να έχει ομολογήσει ότι ενεργούσε για λογαριασμό της Κίνας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι έστελνε στην Κίνα πληροφορίες της Αεροπορίας, των Ενόπλων Δυνάμεων, και του ΝΑΤΟ. Το τελευταίο χρονικό διάστημα διαπιστώθηκε ότι ο αξιωματικός είχε συγκεντρώσει μεγάλο όγκο απόρρητου υλικού και ετοιμαζόταν να το στείλει στο εξωτερικό. Μάλιστα επιχειρούσε να στρατολογήσει και άλλα άτομα.

Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, φέρεται να χρησιμοποιούσε κρυπτογραφημένο λογισμικό για την αποστολή πληροφοριών. Μάλιστα, πηγές αναφέρουν ότι βρισκόταν υπό παρακολούθηση εδώ και μήνες, μετά από αποτυχημένη προσπάθεια να στρατολογήσει άτομο, γεγονός που είχε κινητοποιήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας προέκυψαν ενδείξεις ότι ενδεχομένως είχε καταφέρει να στρατολογήσει και άλλα άτομα, ενώ η επίσπευση της σύλληψής του αποφασίστηκε όταν σήμανε συναγερμός για την κατοχή ευαίσθητων στρατιωτικών πληροφοριών, τις οποίες φέρεται να ήταν έτοιμος να παραδώσει σε τρίτους.

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ

«Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, τις πρωινές ώρες, οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές προέβησαν στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων. Η εν λόγω σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».