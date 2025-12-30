«Eνιωσε ότι πέρασε τρένο από πάνω του...» - Tι δήλωσε ο αδελφός του kickboxer Γιάννη Τσουκαλά για την άγρια επίθεση στη Σερβία - Real.gr

Ο Γιάννης Τσουκαλάς κατέκτησε τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή kick boxing απέναντι στον Σέρβο πρωταθλητή Βαχίντ Κιτσάρα μέσα στη Σερβία στην κατηγορία των 67 κιλών.

Ο αγώνας πήρε μία απίστευτη τροπή όταν ο αδελφός του Σέρβου αθλητή μπήκε στο ρινγκ και γρονθοκόπησε τον Έλληνα πρωταθλητή ξεκινώντας ένα απίστευτο βίαιο επεισόδιο στο οποίο συμμετείχαν πάνω από 50 θεατές που εισέβαλλαν στον αγωνιστικό χώρο.

Οι χούλιγκαν ήταν μανιασμένοι, ενώ η ελληνική αποστολή ενημερώθηκε αργότερα πως ένας από αυτούς κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο. Οι συνεργάτες του Γιάννη Τσουκαλά μίλησαν για αναίτια και βάναυση επίθεση, ενώ ο αδελφός αποκάλυψε την αγωνία που κατέκλυσε την οικογένεια του αθλητή kick boxing μετά το επεισόδιο.

Αρχικά ανέφερε πως παρακολουθούσε τον αγώνα στην τηλεόραση και πως η σύνδεση διεκόπη απότομα μόλις οι χούλιγκαν εισέβαλαν στο ρινγκ και στάθηκε στο γεγονός πως για δύο ώρες δε γνώριζαν αν τα μέλη της ελληνικής αποστολής ήταν ζωντανά ή όχι.

Όσα είπε ο Μανώλης Τσουκαλάς στο Αction 24:

Για την υγεία του αδερφού του: «Παραλάβαμε τον Γιάννη και τον προπονητή του από το αεροδρόμιο. Από όσο γνωρίζουμε είναι καλά στην υγεία τους. Περιμένουμε να κάνουμε κάποιες περαιτέρω εξετάσεις εδώ στην Ελλάδα, αλλά προς το παρόν φαίνεται πως υπάρχουν μόνο εξωτερικές εκδορές».

Συμπληρώνοντας ανέφερε πως η ελληνική αποστολή μετά το τραγικό περιστατικό έσπευσε να απομακρυνθεί από τη χώρα. «Δεν υποβλήθηκαν σε πολλές εξετάσεις, αυτό που τους ενδιέφερε είναι να αποχωρήσουν όσο πιο άμεσα από τη Σερβία. Δεν κατέθεσαν στην Αστυνομία, ήταν τρομοκρατημένοι. Έφυγαν απευθείας με συνοδεία προς το αεροδρόμιο».

Για το πώς ενημερώθηκε για την επίθεση που δέχθηκε ο αδερφός του: «Εμείς βλέπαμε τον αγώνα στην τηλεόραση. Πανηγυρίζαμε τη νίκη και βλέποντας τον αδερφό μου να γονατίζει για να δώσει σεβασμό στο κοινό, είδαμε τον πρώτο να εισβάλλει στο ρινγκ και να ρίχνει την πρώτη μπουνιά. Είδαμε να μπαίνουν μέσα κι άλλα άτομα, να φεύγουν καρέκλες στον αέρα και μετά η σύνδεση διεκόπη. Για ένα δίωρο δε γνωρίζαμε αν η ελληνική αποστολή ήταν ζωντανή ή όχι. Δε μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε με κάποιον, οι μόνοι που ήταν εκεί, ήταν οι δύο αθλητές που θα αγωνίζονταν και οι προπονητές τους, οι οποίοι ήταν όλοι στο ρινγκ και δέχονταν την επίθεση».

Για τους λόγους πίσω από την άγρια επίθεση: «Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος. Ο Γιάννης κέρδισε μέσα στην έδρα τους, δε το περίμεναν και απλά μπήκαν μέσα, δεν υπάρχει κάτι περισσότερο».

Για την αγωνία της οικογένειάς του: «Δεν κοιμηθήκαμε όλο το βράδυ, αγωνιούσαμε και περιμέναμε να μας πάρουν ένα τηλέφωνο».

Για τους διοργανωτές: «Ακόμα και σήμερα, δεν έχει βγει ούτε ένας από τη διοργάνωση ή από τη χώρα να πάρει κάποια ευθύνη ή να αποδώσει ποινές, για να μας ενημερώσει για το τι συνέβη. Θεωρητικά θα έπρεπε να υπάρχει φύλαξη. Η αστυνομία έσπευσε, όμως μέχρι να παρέμβει πέρασαν πέντε λεπτά. Αυτά τα πέντε λεπτά με 50 άτομα να σε χτυπούν μπορεί να ήταν μοιραία.

Για το αν σκοπεύουν να καταθέσουν καταγγελία: «Δε γνωρίζουμε τίποτα όσον αφορά συλλήψεις ή προσαγωγές. Δε γνωρίζουμε καν πως πρέπει να κινηθούμε. Σκεφτόμαστε να κατατεθεί μήνυση. Ο αδερφός μου αρχικά δεν ήθελε καν να δημοσιοποιηθεί το γεγονός. Επειδή, όμως αφορά ένα συμβάν σε ένα ξένο κράτος, δε γνωρίζουμε τι μπορούμε να κάνουμε ή αν πρέπει να εμπλακεί το υπουργείο Εξωτερικών.

Υπάρχει ομοσπονδία kick boxing και σήμερα ενδεχομένως θα βγάλει ανακοίνωση, όμως έως τώρα κανείς δεν έχει ανακοινώσει τίποτα, ούτε από την ομοσπονδία, ούτε από τη διοργάνωση. Εξ όσων γνωρίζω, η διοργάνωση αυτή δεν είναι μικρή, είναι εκείνο το τουρνουά στο οποίο ο Μιχάλης Ζαμπίδης κατέκτησε τον τελευταίο του τίτλο το 2015. Δε μιλάμε για κάποια μικρή κατηγορία».

Για τις πρώτες στιγμές του αδερφού του μετά το συμβάν: «Ο αδερφός μου ένιωσε πως πέρασε ένα τρένο από πάνω του. Δεν το έχει αντιληφθεί ακόμα, μετά από τόσες ώρες δεν έχει καταλάβει τι του συνέβη και τι θα μπορούσε να του συμβεί. Το παίρνει και λίγο στην πλάκα, όμως είναι πολύ τυχερός και αυτός και όλη η υπόλοιπη αποστολή, γιατί έχουν φύγει μόνο με εκδορές. Όμως, θα κάνουμε εξετάσεις για να δούμε αν συνέβη κάτι σε ζωτικά όργανα».