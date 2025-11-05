«Ένιωθα θλίψη για αυτόν τον άνθρωπο, έχει οικογένεια» - Η Έλενα Κρεμλίδου για το revenge porn - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Η Έλενα Κρεμλίδου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του ΑΝΤ1, The 2Night Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, όπου μίλησε για τη νίκη της στο δικαστήριο για την υπόθεση revenge porn.

«Παλεύω με την υπόθεση του revenge porn από το 2018. Αν εμένα μου έκαναν slut shaming στη δίκη, πώς να πάει μια νεαρή κοπέλα 20 χρονών να το αντιμετωπίσει; Πώς να πω σε αυτό το κορίτσι να το κυνηγήσει; Να απολογηθώ ενώ είμαι το θύμα και έχω έρθει να βρω το δίκιο μου; Γιατί; Οτιδήποτε αφορά σε revenge porn πλέον θεωρείται κακούργημα. Στην περίπτωση μου δικάστηκε ως πλημμέλημα αλλά τώρα έχει αλλάξει ο νόμος. Εστιάζουμε στο πόσο λάθος είναι να στείλεις μια φωτογραφία αντί να εστιάσουμε στο πόσο λάθος είναι να τη χρησιμοποιήσει χωρίς συγκατάθεση ο παραλήπτης. Δεν έκανα κάτι λάθος, το λάθος το έκαναν οι υπόλοιποι», είπε αρχικά η γνωστή influencer.

«Τώρα συνειδητοποιώ τι έχει συμβεί, όταν βγήκα από το δικαστήριο ήμουν σοκαρισμένη, σαν να έχω έχω χάσει τη δίκη. Όλα ξεκίνησαν με μία απειλή “αν δε μου στείλεις καινούργια φωτογραφία, από αύριο θα κυκλοφορήσουν όσες έχω”. Κι όντως από την επόμενη μέρα άρχισαν να κυκλοφορούν άπειρες. Αν δεν ήξερα τις επιλογές μου και είχα υποκύψει στον εκβιασμό αυτό μπορεί να συνεχιζόταν μέχρι σήμερα. Εγώ πήγα στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Δεν μου ζήτησαν ποτέ συγγνώμη. Οι φωτογραφίες που διακίνησαν χωρίς τη συγκατάθεσή μου δε θα κατέβουν ποτέ από το διαδίκτυο. Ό,τι ανεβαίνει μένει για πάντα», πρόσθεσε η Έλενα Κρεμλίδου.

«Ένιωθα λύπη γι’ αυτό τον άνθρωπο, γιατί έχει μία οικογένεια. Ένα κομμάτι ένιωθε εμπιστοσύνη στο ότι έτσι έπρεπε να γίνουν τα πράγματα για τις γυναίκες. Μου στέλνουν μηνύματα πολλά παιδιά, ακόμα και 14 ετών, που είναι φοβισμένα, δεν ξέρουν πώς να το διαχειριστούν γιατί ντρέπονται τους γονείς τους. Μέχρι η ντροπή να αλλάξει μεριά, γιατί υπάρχει ντροπή για το σεξ και για το θέμα που συνήθως είναι γυναίκα», συμπλήρωσε.