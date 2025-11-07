Εννέα οι συλλήψεις για το μακελειό στα Βορίζια - Πού βρίσκονται οι έρευνες για τη φονική βεντέτα - Real.gr

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, σε συνεργασία με τη Δ.Α.Ο.Ε. και το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού, σχετικά με το ένοπλο περιστατικό που σημειώθηκε στα Βορίζια Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, μέχρι σήμερα για την υπόθεση, έχουν συλληφθεί 7 άτομα ως άμεσα εμπλεκόμενα, είτε στο πλαίσιο του αυτοφώρου είτε μετά την έκδοση σχετικών ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος τους, καθώς και 2 ακόμα άτομα, ένας 17χρονος και ένας 56χρονος, για υπόθαλψη και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι, το 7ο εμπλεκόμενο στην υπόθεση άτομο, ηλικίας 48 ετών, συνελήφθη την Πέμπτη (6/11), μετά την έκδοση σε βάρος του σχετικού εντάλματος σύλληψης.

Δύο από τους κατηγορούμενους, ηλικίας 25 και 30 ετών, απολογήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας και του εισαγγελέα Ηρακλείου και κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των ερευνών, με τη συνδρομή εξειδικευμένων υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, της Ε.Κ.Α.Μ., της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και άλλων επιχειρησιακών μονάδων (Ο.Π.Κ.Ε. – Τ.Α.Ε.), έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα:

27 έρευνες σε οικίες,

21 έρευνες σε ποιμνιοστάσια και λοιπούς χώρους,

17 προσαγωγές ατόμων που εξετάστηκαν,

καθώς και 352 έλεγχοι σε άτομα και οχήματα, κατά τους οποίους βεβαιώθηκε πλήθος τροχονομικών παραβάσεων.

Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όπλα, πυρομαχικά και λοιπά αντικείμενα, τα οποία έχουν αποσταλεί για εργαστηριακή εξέταση.

Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς σε συνεργασία με την αρμόδια ανακριτική Αρχή για τον προσδιορισμό όλων των εμπλεκομένων προσώπων και την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης.