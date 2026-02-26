Ένοχοι οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τις τηλεφωνικές υποκλοπές - Real.gr

Ο πρόεδρος έκρινε επίσης ότι τρεις πράξεις που εισήχθησαν ως απόπειρες επέμβασης σε σύστημα πρέπει να χαρακτηριστούν τετελεσμένες γιατί τα τρία πρόσωπα πάτησαν τους μολυσμένους συνδέσμους, όπως αποδείχθηκε στο ακροατήριο.

Της Άννας Κανδύλη

Ενόχους κήρυξε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας τους Γιάννη Λαβράνο, Φέλιξ Μπίτζιο, Ταλ Ντίλιαν και Σάρα Χάμου για τις τηλεφωνικές υποκλοπές μέσω του κακόβουλου λογισμικού predator.

Μετά από μία αποδεικτική διαδικασία σχεδόν πέντε μηνών, οι 4 επιχειρηματίες καταδικάστηκαν για αδικήματα που αφορούν επέμβαση σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παραβίαση του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας, καθώς και παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Δικαστηρίου Νίκο Ασκιανάκη: «Από τη συνεκτίμηση όλων των αποδεκτών μέσων, κυρίως των μαρτυρικών καταθέσεων αλλά και των εγγράφων που διαφώτιζαν την αλήθεια αποδείχθηκε ότι οι κατηγορούμενοι κατόπιν συναπόφασης, μαζί με άλλους συνεργάτες τέλεσαν τις πράξεις με κοινό δόλο. Απόκτησαν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, προσωπικές συνδιαλέξεις. Δε θα μπορούσε να γίνει πλήρη ανάπτυξη του σκεπτικού, θα το δείτε με την απόφαση».

Το δικαστήριο ακολουθώντας και την εισαγγελική πρόταση αποφάσισε τη μετατροπή κάποιων πράξεων από κατ’ εξακολούθηση σε κατά συρροή, γεγονός που θα επηρεάσει το ύψος των ποινών προς τα πάνω.

«Πρέπει εν προκειμένω για τις δύο πρώτες πράξεις, για τις επιμέρους πράξεις να αποδοθεί ορθότερος χαρακτηρισμός από κατ’ εξακολούθηση σε κατά συρροή εγκλήματα» σημείωσε ο κ. Ασκιανάκης συμπληρώνοντας ότι δεν τίθεται ζήτημα φαινομενικής συρροής. «Από τους 116 τα αληθινά συρρεόταν εγκλήματα συμπίπτουν σε 87 παθόντες» είπε ο δικαστικός λειτουργός σημειώνοντας ότι για τα υπόλοιπα παραμένει ο χαρακτηρισμός του κατ’ εξακολούθηση εγκλήματος.

Ο πρόεδρος έκρινε επίσης ότι τρεις πράξεις που εισήχθησαν ως απόπειρες επέμβασης σε σύστημα πρέπει να χαρακτηριστούν τετελεσμένες γιατί τα τρία πρόσωπα πάτησαν τους μολυσμένους συνδέσμους, όπως αποδείχθηκε στο ακροατήριο. «Να παύσει οριστικά η δίωξη ως προς όλους τους παθόντες που δεν υπέβαλλαν έγκληση 108 στον αριθμό» είπε ο πρόεδρος.