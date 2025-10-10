Ένοχος για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς ο πρώην σύντροφός της - Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 18 χρόνων - Real.gr

Ένοχος κρίθηκε για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς ο 50χρονος σήμερα πρώην σύντροφό της.

Η Γαρυφαλλιά είχε δολοφονηθεί τον Νοέμβριο του 2024 στην Πάτρα σε προαύλιο χώρο ξενοδοχείου και η κατηγορία με την οποία οδηγήθηκε σήμερα στο Δικαστήριο της Αμαλιάδας ο 50χρονος δράστης ήταν θανατηφόρα σκοπούμενη σωματική βλάβη.

Μετά από μια μαραθώνια διαδικασία που ξεκίνησε σήμερα το πρωί και ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αμαλιάδας έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο για το αδίκημα της βαριάς σκοπούμενης θανατηφόρας σωματικής βλάβης και του επέβαλλε 18 χρόνια κάθειρξης.

Η υπεράσπιση ζήτησε να ληφθούν υπόψη δυο ελαφρυντικά, του πρότερου βίου και της μεταμέλειας. Το δικαστήριο τα απέρριψε. Η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε 15 χρόνια ποινή φυλάκισης ωστόσο το Δικαστήριο τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 18 χρόνων.

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα

Σύμφωνα με το patrisnews, στην αγόρευσή της η Εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή του 50χρονου όπως κατηγορείται, απορρίπτοντας έναν προς έναν τους αυτοτελής ισχυρισμούς που προέβαλλε. Στον ισχυρισμό ότι ο 50χρονος ήθελε να προκαλέσει απλή σωματική βλάβη, είπε ότι τα χτυπήματα κατευθύνθηκαν στο κεφάλι και όχι σε άλλα σημεία του σώματος, ήταν αιφνιδιαστικά και δεν της άφησαν κανένα περιθώριο να αντιδράσει.

«Ο θάνατος της Γαρυφαλλιάς οφείλεται αποκλειστικά στη σωματική βλάβη που προκάλεσε ο κατηγορούμενος» είπε χαρακτηριστικά η εισαγγελική λειτουργός, επισημαίνοντας στην πρότασή της επί της ποινής ότι ο 50χρονος «είναι επικίνδυνος για την κοινωνία».

Μιλώντας για τα βίαια χτυπήματα έξω από το ξενοδοχείο, η Εισαγγελέας υπογράμμισε ότι «o κατηγορούμενος προσέγγισε το θύμα και ύστερα το θύμα κατευθύνθηκε προς εκείνον. Ακολούθως, και όπως φαίνεται στο βίντεο, ξεκίνησε να απομακρύνεται η Γαρυφαλλιά, έχοντας την πλάτη της γυρισμένη στον κατηγορούμενο, ο οποίος μέσα σε διάστημα μόλις 15 δευτερολέπτων την χτύπησε με το χέρι του στο πίσω μέρος του κεφαλιού της και αιφνιδιάζοντας την, πριν το θύμα να έχει κάποια αντίδραση, μόλις είχε ξεκινήσει να γυρίζει το κεφάλι της προς τον κατηγορούμενο, της επέφερε λάκτισμα στο πρόσωπο με αποτέλεσμα τη βίαιη πρόσκρουση στο έδαφος.

Στην συνέχεια ο κατηγορούμενος επιχείρησε να την ανασηκώσει επανειλημμένα τραβώντας την από το χέρι, ενώ η Γαρυφαλλιά είχε χάσει τις αισθήσεις της. Πλην όμως ο κορμός της έγειρε και πάλι προς το έδαφος και το κεφάλι της προσέκρουσε ξανά επανειλημμένα στο έδαφος.

Ο κατηγορούμενος δεν κάλεσε ασθενοφόρο, παρά μόνο όταν μετά την πάροδο έξι λεπτών συνομίλησε με διερχόμενο άτομο» προσθέτοντας ότι δεν προκύπτει καμία προσπάθεια εκ μέρους του κατηγορούμενοι να επαναφέρει ή να φροντίσει τη Γαρυφαλλιά.

Απολογούμενος ο κατηγορούμενος απέδωσε την πράξη του σε υποβόσκουσες εντάσεις που υπήρχαν στην σχέση του με το θύμα, λέγοντας συνεχώς σε διάφορα σημεία της διαδικασίας ότι λυπάται για αυτό που έγινε. Ο 50χρονος επικεντρώθηκε στα τα πιο πρόσφατα, μέχρι το θάνατο της Γαρυφαλλιάς, περιστατικά, όπως έναν τσακωμό που είχαν στις 2 Νοεμβρίου του 2024, που κατέληξε σε συμφιλίωση, και ακόμα ένα συμβάν την επόμενη ημέρα, αποτέλεσμα του οποίο ήταν το θύμα να φύγει από το σπίτι τους και να πάει να μείνει σε κοντινό ξενοδοχείο.

Σε μερικά σημεία της απολογίας του η Πρόεδρος του ΜΟΔ και η Εισαγγελέας έκαναν λόγο για αντιφατικούς ισχυρισμούς του κατηγορούμενου σε σχέση με τα πραγματικά περιστατικά, όπως για παράδειγμα τη νύχτα που έφυγε η Γαρυφαλλιά, με τον κατηγορούμενο να ισχυρίζεται ότι ήθελε να πάει να τη βρει για να συμφιλιωθούν, την ίδια στιγμή που έστελνε μηνύματα υβριστικά για το θύμα, στην αδερφή της Γαρυφαλλιάς ή το γεγονός ότι είπε ψέματα στους διασώστες στου ΕΚΑΒ και στους συγγενείς της, λέγοντας πως βρήκε τη Γαρυφαλλιά χτυπημένη και στη χθεσινή δίκη παραδέχθηκε στην αστυνομία, την στιγμή της προσαγωγής του, ότι την είχε χτυπήσει ο ίδιος.

Φθάνοντας στη μέρα του θανάτου της Γαρυφαλλιάς, οι συγγενείς της ξέσπασαν σε κλάματα μέσα στη αίθουσα, την ώρα της απολογίας του κατηγορούμενου, ο οποίος περιέγραψε τις στιγμές που προηγήθηκαν και ακολούθησαν, μέχρι και τα ξημερώματα της 4ης Νοεμβρίου 2024, όταν χτύπησε τη Γαρυφαλλιά με αποτέλεσμα να της προκαλέσει βαρύτατες και ανεπανόρθωτες βλάβες, που οδήγησαν στο θάνατό της.