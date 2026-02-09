Ένοχος για βιασμό και δύο απόπειρες ο ηθοποιός και σκηνοθέτης - Η ποινή που του επιβλήθηκε - Real.gr

Ένοχος για βιασμό και απόπειρα βιασμού σε βάρος δύο γυναικών κηρύχθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας ηθοποιός και δασκάλος υποκριτικής.

Της Άννας Κανδύλη

Το δικαστήριο, παρόλη την αντίθετη εισαγγελική εισήγηση που πρότεινε την απαλλαγή του λόγω αμφιβολιών, τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 4 ετών, αναγνωρίζοντας του( επίσης κατά πλειοψηφία) το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη.

Του χορήγησε επίσης ανασταλτικό στην έφεση με τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Δικαστές και ένορκοι απέρριψαν νωρίτερα ομόφωνα το ελαφρυντικό του σύννομου βίου που επίσης ζήτησε ο κατηγορούμενος.

Με το που εκφωνήθηκε η καταδικαστική απόφαση οι δυο καταγγέλουσες, εκ των οποίων η μία είναι αδελφή γνωστής ηθοποιού, ξέσπασαν σε κλάματα όπως και η σύζυγος του καταδικασθέντα, η οποία βρισκόταν δίπλα του καθ όλη τη διάρκεια της δίκης.