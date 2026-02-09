Quantcast
Ένοχος για βιασμό και δύο απόπειρες ο ηθοποιός και σκηνοθέτης - Η ποινή που του επιβλήθηκε - Real.gr
real player

Ένοχος για βιασμό και δύο απόπειρες ο ηθοποιός και σκηνοθέτης – Η ποινή που του επιβλήθηκε

17:12, 09/02/2026
Ένοχος για βιασμό και δύο απόπειρες ο ηθοποιός και σκηνοθέτης – Η ποινή που του επιβλήθηκε

Ένοχος για βιασμό και απόπειρα βιασμού σε βάρος δύο γυναικών κηρύχθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας ηθοποιός και δασκάλος υποκριτικής.
Της Άννας Κανδύλη

Το δικαστήριο, παρόλη την αντίθετη εισαγγελική εισήγηση που πρότεινε την απαλλαγή του λόγω αμφιβολιών, τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 4 ετών, αναγνωρίζοντας του( επίσης κατά πλειοψηφία) το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη.

Του χορήγησε επίσης ανασταλτικό στην έφεση με τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Δικαστές και ένορκοι απέρριψαν νωρίτερα ομόφωνα το ελαφρυντικό του σύννομου βίου που επίσης ζήτησε ο κατηγορούμενος.

Με το που εκφωνήθηκε η καταδικαστική απόφαση οι δυο καταγγέλουσες, εκ των οποίων η μία είναι αδελφή γνωστής ηθοποιού, ξέσπασαν σε κλάματα όπως και η σύζυγος του καταδικασθέντα, η οποία βρισκόταν δίπλα του καθ όλη τη διάρκεια της δίκης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Σε διαδικασία πιστοποίησης τα νέα Coradia Stream της Hellenic Train - Δοκιμές στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο έως το τέλος Μαΐου

Σε διαδικασία πιστοποίησης τα νέα Coradia Stream της Hellenic Train - Δοκιμές στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο έως το τέλος Μαΐου

19:15 09/02
Ανδρουλάκης: Ανάρτηση για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας

Ανδρουλάκης: Ανάρτηση για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας

19:00 09/02
Υπόθεση Έπστιν: Η Γκισλέιν Μάξγουελ επικαλέστηκε την Πέμπτη Τροπολογία - Σε ποια περίπτωση θα μιλήσει

Υπόθεση Έπστιν: Η Γκισλέιν Μάξγουελ επικαλέστηκε την Πέμπτη Τροπολογία - Σε ποια περίπτωση θα μιλήσει

19:00 09/02
Νορβηγία: Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα εις βάρος γνωστής διπλωμάτισσας και του συζύγου της για τους δεσμούς τους με τον Τζέφρι Έπστιν

Νορβηγία: Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα εις βάρος γνωστής διπλωμάτισσας και του συζύγου της για τους δεσμούς τους με τον Τζέφρι Έπστιν

18:45 09/02
Καλλιθέα: Βίντεο από τη μεταφορά του 2χρονου κοριτσιού με περιπολικό στο νοσοκομείο - Η κατάσταση της υγείας του

Καλλιθέα: Βίντεο από τη μεταφορά του 2χρονου κοριτσιού με περιπολικό στο νοσοκομείο - Η κατάσταση της υγείας του

18:30 09/02
Tom Brady: Το νέο… τετ α τετ με την Alix Earle σε ιδιωτικό πάρτι του Super Bowl

Tom Brady: Το νέο… τετ α τετ με την Alix Earle σε ιδιωτικό πάρτι του Super Bowl

18:30 09/02
Διδυμότειχο: Πάνω από το όριο συναγερμού η στάθμη των υδάτων στο Πύθιο, αλλά με πτωτική τάση

Διδυμότειχο: Πάνω από το όριο συναγερμού η στάθμη των υδάτων στο Πύθιο, αλλά με πτωτική τάση

18:15 09/02
Πλακιάς: «Γνήσια τα βίντεο, δείχνουν ότι η εμπορική αμαξοστοιχία δεν κουβαλούσε παράνομο φορτίο»

Πλακιάς: «Γνήσια τα βίντεο, δείχνουν ότι η εμπορική αμαξοστοιχία δεν κουβαλούσε παράνομο φορτίο»

18:15 09/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved