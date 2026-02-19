Ένοχος ο πατέρας Αντώνιος - Η απόφαση του δικαστηρίου - Real.gr

Να κηρύξει ένοχο τον πατέρα Αντώνιο για κακοποιητικές συμπεριφορές σε βάρος φιλοξενούμενων της « Κιβωτού του κόσμου» αποφάσισε το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων.

Της Άννας Κανδύλη

Το δικαστήριο τον καταδίκασε μάλιστα για περισσότερες πράξεις σε σχέση με τον πρωτόδικο και συγκεκριμένα για 9 από τις 19 που κατηγορήθηκε, ενώ σε πρώτο βαθμό είχε καταδικαστεί για πέντε από αυτές.

Συγκεκριμένα, ο ιδρυτής της «Κιβωτού», κρίθηκε ένοχος κατά περίπτωση για έξι πράξεις βαριάς σωματικής βλάβης ανηλίκων που βρίσκονταν υπό την προστασία του δράστη, ηθική αυτουργία σε επικίνδυνη σωματική βλάβη ανηλίκου, ηθική αυτουργία σε απλή σωματική βλάβη και ηθική αυτουργία σε απειλή.

Ένοχοι κρίθηκαν και 4 συνεργάτες του ενώ άλλοι δύο απαλλάχτηκαν από όλες τις κατηγορίες. Μεταξύ των καταδικασμένων είναι πρώην μέλος του ΔΣ της Κιβωτού, ο πρώην υπευθύνος παιδαγωγών Βόλου, η πρώην διευθύντρια της δομής στο Βόλο, στους οποίους αποδίδονται κατά περίπτωση πράξεις βαριάς σωματικής βλάβης, επικίνδυνης σωματικής βλάβης, απλή σωματικής βλάβης, απειλής και έκθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι και η εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει να κηρυχθεί ένοχος ο πατέρας Αντώνιος και τέσσερις ακόμη συνεργάτες του. Κατά την αγόρευσή της, η εισαγγελική λειτουργός περιέγραψε τον ιδρυτή της οργάνωσης ως «το πρόσωπο της Κιβωτού, το πρόσωπο αναφοράς», σημειώνοντας ότι «όλα περνούσαν από το χέρι του». Τον χαρακτήρισε «εν τοις πράγμασι κεντρικό πρόσωπο και ηγέτη», απορρίπτοντας τον ισχυρισμό ότι δεν είχε γνώση κρίσιμων περιστατικών.