Ένοχος ο πατέρας Αντώνιος - Η ποινή που του επιβλήθηκε - Real.gr

Σε τέσσερις συγκατηγορούμενους του που επίσης κρίθηκαν ένοχοι επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης 55,5 μηνών, 40 μηνών, 25 μηνών και 20 μηνών αντίστοιχα.
Εκτός φυλακής με 60.000 ευρώ
Το δικαστήριο αποφάσισε τη μετατροπή της ποινής σε χρηματική προς 10 ευρώ ημερησίως για τον πατέρα Αντώνιο και δύο ακόμη κατηγορουμένους, ενώ στους άλλους δύο, που επιβλήθηκαν μικρότερες ποινές, χορηγήθηκε αναστολή. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για να παραμείνει ελεύθερος, ο πατέρας Αντώνιος θα πρέπει να καταβάλει ποσό που ξεπερνά τις 60.000 ευρώ.
Παράλληλα, το δικαστήριο διέταξε τη διαβίβαση πρακτικών στην Εισαγγελία προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο ψευδομαρτυρίας για τέσσερις μάρτυρες που κατέθεσαν στη δίκη.
Όπως ανέφερε η εισαγγελέας της έδρας, οι συγκεκριμένοι μάρτυρες «κατέθεσαν ψέματα στη δίκη σε δεύτερο βαθμό, σε σχέση με όσα κατέθεσαν στη δίκη σε πρώτο βαθμό», σημειώνοντας ότι «συνάγεται ότι μπορεί να είναι προϊόν πίεσης, αλλά θα ερευνηθεί αυτό από τον εισαγγελέα», ενώ ζήτησε να εξεταστεί και η πιθανή ύπαρξη ηθικών αυτουργών στην ψευδομαρτυρία.