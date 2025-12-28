Ταύρος: Ένοπλη ληστεία σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών στον Ταύρο - Τραυματίστηκε ελαφρά η υπάλληλος - Real.gr

Σύνοψη από το
- Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, 28 Δεκεμβρίου, σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών στην οδό Παλαιολόγου στον Ταύρο.
- Περίπου στις 11 το πρωί, ένας άντρας με καλυμμένα χαρακτηριστικά εισέβαλε στο πρακτορείο και τραυμάτισε στο χέρι με μαχαίρι την 29χρονη υπάλληλο, την οποία στη συνέχεια κλείδωσε σε γραφείο.
- Ο δράστης αφαίρεσε περίπου 10 χιλιάδες ευρώ από το χρηματοκιβώτιο και το ταμείο, ενώ σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.
Ένοπλή ληστεία σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, 28 Δεκεμβρίου σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών στον Ταύρο.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 11 το πρωί ένας άντρας που είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του εισέβαλε στο πρακτορείο και αφού τραυμάτισε στο χέρι με μαχαίρι την 29χρονη υπάλληλο στη συνέχεια την κλείδωσε μέσα σε γραφείο.
Ακολούθως ο δράστης αφαίρεσε από το χρηματοκιβώτιο και το ταμείο περίπου 10 χιλιάδες ευρώ και έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.
Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ