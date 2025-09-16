Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για Τέμπη: Απόπειρα χειραγώγησης της δικαστικής κρίσης η διαπόμπευση του Εισαγγελέα Εφετών για τη δικογραφία των Τεμπών - Real.gr

Quantcast
10:43, 16/09/2025
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για Τέμπη: Απόπειρα χειραγώγησης της δικαστικής κρίσης η διαπόμπευση του Εισαγγελέα Εφετών για τη δικογραφία των Τεμπών

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τις προσωπικές αναφορές σε βάρος του Εισαγγελέα Εφετών που επεξεργάστηκε την δικογραφία για την υπόθεση των Τεμπών.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων όλο το διάστημα που διαρκεί η διερεύνηση των διωκόμενων εγκλημάτων στην υπόθεση των Τεμπών αρνήθηκε να εμπλακεί στις πολλών ειδών αντιπαραθέσεις που έχουν κατακλύσει τον δημόσιο διάλογο. Ενώπιον μιας τέτοιας τραγωδίας, οφείλουν όλοι να μετράνε τα λόγια τους και να μην υπονομεύουν – άθελα ή σκοπίμως – την αξιοπιστία όσων ειλικρινά αναζητούν την αλήθεια, διοχετεύοντας σε ΜΜΕ και social media εύπεπτες ανακρίβειες, τις οποίες οι πολίτες αδυνατούν να διασταυρώσουν.

Για τον λόγο αυτό είναι αναγκαίο να ενημερώσουμε ότι κατά τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ο εισαγγελέας εφετών που έχει την ανώτατη εποπτεία της ανάκρισης, έχει εκ της θεσμικής του θέσεως πρόσβαση στο σύνολο του ανακριτικού υλικού καθ΄ όλη τη διάρκειά της. Ως εκ τούτου, σχόλια που έλαβαν πρόσφατα δημοσιότητα και υπολαμβάνουν ότι ο εποπτεύων την ανάκριση της υπόθεσης των Τεμπών εισαγγελέας εφετών, Λάμπρος Τσόγκας, επεξεργάσθηκε δήθεν για ελάχιστες μέρες τη δικογραφία πριν υποβάλει την πρόταση του, φαίνεται να αγνοούν το γεγονός ότι τη θέση του εποπτεύοντος κατέχει εδώ και έξι μήνες περίπου, χρόνος επαρκής για την επεξεργασία μιας τόσο σημαντικής υπόθεσης αλλά και συμπορευόμενος με το πάνδημο αίτημα για γρήγορη και αποτελεσματική απονομή Δικαιοσύνης. Επιπρόσθετα για μεγάλο χρονικό διάστημα επεξεργάσθηκε την ίδια δικογραφία καταθέτοντας προτάσεις σε παρεμπίπτοντα αιτήματα που είχαν ανακύψει.

Για τους δικαστές και εισαγγελείς, για τον νομικό κόσμο της χώρας, που γνωρίζει προσωπικά τον συγκεκριμένο Εισαγγελέα Εφετών, υπόδειγμα δικαστικού λειτουργού τόσο σε επίπεδο ήθους και εντιμότητας όσο και νομικής κατάρτισης, η χθεσινή του στοχοποίηση και διαπόμπευση αποτελεί μία σαφή απόπειρα χειραγώγησης δικαστικής κρίσης.

Το δίκαιο κοινωνικό αίτημα για αποκατάσταση της αξιοπιστίας της Δικαιοσύνης ικανοποιείται με συστηματικές και θεσμικές πρωτοβουλίες, με εντοπισμό των στρεβλώσεων που την απαξιώνουν, με συγκεκριμένες προτάσεις βαθιών δομικών αλλαγών, τις οποίες η Ένωση μας πρώτη καταθέτει. Η γενικευμένη και άκριτη συκοφαντία ανθρώπων αποτελεί παρακμιακό φαινόμενο που καταστρέφει προσωπικότητες χωρίς να μπορεί να βελτιώσει τους θεσμούς.

