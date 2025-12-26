Ένωση Θεατρικών Παραγωγών για απεργία ηθοποιών: Το 70% των παραστάσεων θα πραγματοποιηθούν κανονικά - Real.gr

Ανακοίνωση με την οποία διευκρινίζει ότι η πλειοψηφία των θεατρικών παραστάσεων θα γίνουν κανονικά αύριο Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου, εξέδωσε η Ένωση Θεατρικών Παραγωγών, με αφορμή την κήρυξη απεργίας του Σωματείου των ηθοποιών και τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για κλειστά θέατρα.

Aναλυτικά η ανακοίνωση:

«Από το πρωί διακινείται η είδηση ότι τα θέατρα αύριο θα παραμείνουν κλειστά λόγω της απεργίας του ΣΕΗ και ότι οι θεατές θα πρέπει να ακυρώσουν τα εισιτήριά τους.

Διαμαρτυρόμαστε έντονα για τη διάδοση αυτής της γενικευμένης και ανακριβούς πληροφόρησης. Όπως σε κάθε απεργιακή κινητοποίηση, έτσι και τώρα, κάποια θέατρα θα παραμείνουν κλειστά, ενώ άλλα θα λειτουργήσουν κανονικά.

Τονίζουμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα στην απεργία, αλλά εξίσου όλοι έχουν δικαίωμα στην εργασία.

Μια απλή επίσκεψη στις πλατφόρμες πώλησης εισιτηρίων αρκεί για να διαπιστωθεί ότι περίπου 70% των προγραμματισμένων παραστάσεων θα πραγματοποιηθούν κανονικά. Καλούμε, επομένως, το κοινό να ενημερώνεται υπεύθυνα από τις επίσημες πηγές και τις παραγωγές/θέατρα για τις συγκεκριμένες παραστάσεις που τους ενδιαφέρουν.

Η ΕΝΘΕΠΑ επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμα που απορρέει από τη διάδοση ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών».