Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους και Logistics: Οι προβληματισμοί και η πρόταση για τα εμβόλια του κορωνοϊού

Το Cross Docking Handling στο αεροδρόμιο για την μεταφορά στα κέντρα εναπόθεσης των εμβολίων

-Ο συγχρονισμός της Ψυχρής Εφοδιαστικής σε συνδυασμό με όλα τα παρελκόμενα για τον εμβολιασμό

Η διαχείριση των παρτίδων και το πληροφοριακό σύστημα που θα χρησιμοποιηθεί για την καταγραφή.

Η ιχνηλασιμότητα σε επίπεδο κέντρων και υποκέντρων

Η δημιουργία Κινητών & Ακίνητων μονάδων εμβολιασμού

Το Safety & Security στην διανομή (στην Αμερική χάκερ δημιούργησαν πρόβλημα στη διανομή του φαρμάκου ) και η μη ανακοίνωση των κέντρων αποθήκευσης των εμβολίων.

Ο χρόνος εμβολιασμού ανά άτομο ο οποίος είναι μέσο όρο στα 40 λεπτά βάσει των υπολογισμών μας.

Το ωράριο λειτουργίας των κέντρων εμβολιασμού

Η αναγκαιότητα χρήσης ατόμων εκπαιδευμένων στη διαχείριση της ψυχρής εφοδιαστικής

Η διαχείριση των καταστροφών και επιστροφών

Στην επιστολή η Ένωση επισημαίνει ότι τους επιβεβαιώθηκε ότι τα εν λόγω ζητήματα έχουν ληφθεί υπόψη και ότι «η διαχείρισή τους θα γίνει από τις φαρμακοβιομηχανίες». Όμως, η Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους και Logistics αναφέρει ότι «θεωρούμε μη εφικτό κάτι τέτοιο χωρίς και τη χρήση στον σχεδιασμό των εταιρειών που εξειδικεύονται στο supply chain του φαρμάκου ως εταιρείες 3PL».

Στόχος της Ένωσης δεν είναι να αντιπολιτευθεί ως Φορέας, αλλά να συμβάλει κι εκείνη με την εμπειρία της και τις γνώσεις της στο κομμάτι της Εφοδαστικής Αλυσίδας ώστε να βγούμε από αυτή τη δύσκολη κατάσταση που βιώνει η χώρα.

Η πρόταση

Η Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους και Logistics έχει μάλιστα κάνει μια πρόταση για τη δημιουργία συστάδας συνεργατικού σχηματισμού των Βιομηχανιών Ψύχους και Logistics για τα εμβολιαστικά κέντρα COVID-19. Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων «για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τον σχεδιασμό, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία των συνεργατών και μελών της Ένωσης στον τομέα της ενέργειας και μεταφορών, θέλοντας να συμβάλουμε στον καθορισμό:

-του επαρκούς αριθμού και κατανομής των εμβολιαστικών κέντρων στην ελληνική Επικράτεια

-των εξεζητημένων προδιαγραφών κατάψυξης των συσκευασιών εμβολίων COVID-19

-στην κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών που θα πρέπει να πληρούν οι ψυκτικές αποθήκες των εμβολίων, δεδομένου ότι η λειτουργία τους θα απαιτεί σημαντικά ποσά ενέργειας και σημαντικές εφεδρείες μέσω χρήσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας».

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους και Logistics (Greek Cold Storage & Logistics Association – GCSLA) συγκέντρωσε έναν σημαντικό αριθμό (μεγαλύτερο των 20) υφιστάμενων μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ανεξάρτητων μεταξύ τους, που επιθυμούν να συμπράξουν σε ένα συνεργατικό σχηματισμό και να βοηθήσουν αφιλοκερδώς στην υλοποίηση των υποδομών και να δημιουργήσουν μια ανταγωνιστική συνεκτική δύναμη με στόχο την αποτελεσματικότητα υλοποίησης των εμβολιασμών στην χώρα μας.

Η Ένωση τονίζει ακόμη ότι «δεν γνωρίζουμε τις ακριβείς προδιαγραφές που έχουν δώσει οι φαρμακοβιομηχανίες για τη διαχείριση των φαρμάκων τους. Οι προϋποθέσεις αφορούν στη βαθιά κατάψυξη αυτή την στιγμή, αλλά το πρόβλημα θα μεγαλώσει και πρέπει να σχεδιαστεί από τώρα, όταν θα χρειαστεί η Ψυχρή Εφοδιαστική Αλυσίδα να διαχειριστεί περισσότερα από ένα εμβόλια άρα όλες τις συνθήκες ψύξης κυρίως χρησιμοποιώντας οχήματα που να μπορούν να διαχειριστούν πολλαπλές συνθήκες θερμοκρασίας. Οι αποθηκευτικοί χώροι πρέπει να υποστηρίζουν αξιόπιστη αποθήκευση στις θερμοκρασίες + 4 ° C, -20 ° C, -30 ° C, -40 ° C & -70 ° C . Εξίσου σημαντικό είναι η διανομή στα νησιά μας ή στις απομακρυσμένες περιοχές που αποτελεί το μεγαλύτερο στοίχημα λόγω των ελλείψεων υποδομών Ψύξης και διαχείρισης ευαίσθητων φορτίων. Θεωρούμε όμως ότι πρέπει να ληφθούν αρκετά μέτρα για να διασφαλιστεί ότι τα εμβόλια και τα παρελκόμενα αυτού, θα παραδίδονται σε περιφερειακό επίπεδο στις σωστές ποσότητες, στον σωστό χρόνο και υπό τις σωστές συνθήκες μεταφοράς». Γι’ αυτό όπως τονίζεται «πρέπει να λάβουμε υπόψη μας:

Τη συχνότητα εφοδιασμού η οποία θα καθορίζεται σε εθνικό επίπεδο και με βάση σχετικά με τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές και τις διαδικασίες λειτουργίας που θα σχεδιαστούν.

Την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διανομής κυρίως για τις περιφέρειες εκτός των μεγάλων πόλεων, καθώς και για τα Νησιά μας. Για κάθε περιφέρεια θα πρέπει να σχεδιαστεί ένα μοντέλο Demand planning & Forecasting για την όσο γίνεται καλύτερη εκτίμηση των μηνιαίων ή τριμηνιαίων ποσοτήτων εμβολίων και εξοπλισμού που θα χρειαστεί .

Έχοντας τα δεδομένα αυτά θα μπορούμε να εκτιμήσουμε :

α) τον συνολικό όγκο των εμβολίων που θα διανεμηθούν και τον αριθμό τόσο των αποθηκευτικών χώρων και των ψυκτικών μέσων που απαιτούνται · β) ο συνολικός όγκος (σε κυβικά μέτρα) των παρελκόμενων προμηθειών για τον εμβολιασμό και γ) του ανθρώπινου δυναμικού που χρειάζεται».